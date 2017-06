Sportlerwahl lässt Sieger strahlen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581891/

Im Mittelpunkt des Geschehens stand zunächst Romy Lohse, die Sportlerin des Jahres 2016 der Gemeinde Neuenhagen wurde. Die Ausgezeichnete fühlte sich natürlich wohl, da die Veranstaltung in den Räumen ihres Heimatvereins, dem Neuenhagener Tennisclub Neuenhagen, vorgenommen wurde. Sie ist bereits etliche Jahre Mitglied beim NTC 93 und kann dementsprechend eine mehr als imposante Erfolgsliste vorweisen. So hat sie im vergangenen Jahr unter anderem auch die ostdeutsche Meisterschaft für sich entscheiden können.

Sportler des Jahres in Neuenhagen wurde ein Mann, der eher im Hintergrund äußerst aktiv ist und eben nicht unbedingt im Rampenlicht steht. Er bekam die Auszeichnung auch nicht als Sportler, sondern wurde mit der Bezeichnung Trainer und Personen, die sich in Sportvereinen besonders engagieren, von Neuenhagens Bürgermeister Jürgen Henze geehrt. "Stefan Giese steht dem IDEA-Reitklub voller Enthusiasmus und Engagement stets zur Verfügung und hat im Laufe der vielen Jahre seiner Arbeit unter anderem auch für den Erhalt und die Verschönerung des Grundstücks einen wertvollen Beitrag geleistet", begründete Henze die vorgenommene Entscheidung.

Stefan Giese hat einen Grad von einhundert Prozent Behinderung und kann nur bedingt den Regeln der Satzung des Reitklubs folgen bzw. das Vereinsleben mitbestimmen. "Wenn er im Reitstall ist, wächst er durch sein Engagement über sich hinaus. Er ist bei allen beliebt und geht freundlich und hilfsbereit mit allen Menschen um. Egal, wo Hilfe gebraucht wird, er ist immer gut gelaunt mit dabei. Wo er kann, packt er gerne mit an und unterstützt alle anderen Sportler und Reiter", sagte Henze in seiner Laudatio.

Mannschaft des Jahres der Gemeinde Neuenhagen ist die Fußball-Jugendmannschaft D1 der Saison 2015/2016 des FC Rot-Weiß Neuenhagen. Die Nachwuchstalente wurden 2016 Kreismeister Ostbrandenburgs.

Henze ging zudem auf die Arbeit des Sportbeirates ein, der am 25. April 1996 ins Leben gerufen wurde. Klaus Richter, Horst Neumann, Siegfried Düsing, Erika Haupt, Gabriele Jacob, Dieter Berthold, Wolfgang Günther, Regina Martin oder Klaus Warnke haben sich in den 20 Jahren um den Sport in der Gemeinde Neuenhagen verdient gemacht. Klaus Richter ist seit nunmehr 20 Jahren Vorsitzender einer Institution, die in Märkisch-Oderland die Erste ihrer Art war.