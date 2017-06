Stefan Voss als Geschäftsführer abberufen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit sofortiger Wirkung hat am Donnerstagabend der Aufsichtsrat der städtischen Messe- und Veranstaltungs GmbH (MuV) den Geschäftsführer der Gesellschaft Stefan Voss einstimmig abberufen. Voss hatte in einer Stellungnahme bereits am Montag mitgeteilt, dass er persönlich an der Sitzung nicht teilnehmen könne. Als Interims-Geschäftsführer wurde mit sofortiger Wirkung der Künstlerische Leiter des Kleist Forums Florian Vogel berufen. Voss erhält trotz Abberufung bis 30. September weiter bei der MuV Gehalt, heißt es.

Der Aufsichtsrat soll Voss "Missbrauch des Vertrauensverhältnisses" vorwerfen. Voss, der angekündigt hatte zum 1. Oktober zum Sozialen Trägerverein Independent Living e. V. zu wechseln, ist dort bereits "im geringen Umfang", wie er einräumt, seit 1. Mai tätig. Damit wird Voss sowohl bei der MuV als auch bei Independent Living im Impressum als Geschäftsführer ausgewiesen. Dieses Verhalten soll dem Vernehmen nach im Aufsichtsrat missbilligt worden sein. Die MOZ hatte am 3. Juni erstmals über die "doppelte Geschäftsführerschaft" von Voss berichtet.

Voss verweist in seiner schriftlichen Stellungnahme darauf, dass in seinem Anstellungsvertrag bei der MuV eine Zulassung einer geringfügigen anwaltlichen Tätigkeit vereinbart worden sei. Sein Mandatsverhältnis mit dem Trägerverbund Independent Living seit 1. Mai 2017 sei durch die Klausel in seinem Anstellungsvertrag "vollständig gedeckt". "Einen Vertrauensmissbrauch kann ich nicht erkennen", heißt es in seiner Stellungnahme. In Gesellschafterkreisen räumt man durchaus eine nicht ganz eindeutige Rechtslage ein. Dennoch fühlt sich die Mehrheit im Aufsichtsrat von Voss "übergangen", da er der Anzeigepflicht seiner konkreten Nebentätigkeit nicht nachgekommen sei.

CDU-Fraktionschef Ulrich Junghanns vertritt die Position, dass auch ohne vertragliche Verpflichtung, Voss dem Aufsichtsrat seine Nebentätigkeit hätte anzeigen müssen. Für Junghanns ist die Übernahme einer Geschäftsführerposition, das heißt einer sogenannten konstitutiven Position für die jeweilige juristische Gesellschaft grundsätzlich ausgeschlossen. So etwas könne nur im Auftrag der Kommunalen Gesellschaft selbst erfolgen und zwar mit eigener, im Gesellschaftervertrag verankerter Interessenlage.

Florian Vogel wurde als Interims-Geschäftsführer bestellt. Er befindet sich derzeit im Ausland und war am Freitag nicht erreichbar. Der 43-Jährige war unter anderem bis 2012 Künstlerischer Leiter des Schauspielhauses Hamburg und ist seit 2016 Künstlerischer Leiter des Kleist Forums. Vogel formulierte es als seinen Anspruch, dass das Kleist Forum auch überregional wieder ausstrahlen soll. "Es gilt zu zeigen, dass auch ein Gastspielhaus ein extrem lebendiger Ort sein kann", betont der Wahl-Hamburger. In der Spielzeit 2016/17 finden im Kleist Forum 220 Veranstaltungen mit 2500 Künstlern statt.