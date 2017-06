Stimmungsvoller Saisonausklang

artikel-ansicht/dg/0/

Im vorgezogenen Punktspiel der Fußball-Kreisliga Süd besiegte der SV Vogelsang die Reserve der SG Wiesenau 03 deutlich mit 5:0. Es war bei tollem Wetter vor über 120 Zuschauern ein gutes Spiel für Vogelsang.

Vor dem Spiel wurde Jaroslaw Wojtal vom Präsidium verabschiedet. Ein toller Fußballer, der in der Region überall bekannt ist, für sein Alter (48 Jahre) noch guten Fußball spielen kann und diese Mannschaft mit geprägt hat. Im Spiel legte der Gastgeber sofort los, erarbeitete sich gute Tormöglichkeiten. Doch Lars Fechner, Robert Koßurok, Sana Najafzadeh und Veit Anders verzogen oder der ebenfalls verabschiedete Torwart Marzel Bellack von Wiesenau hielt. Erst ein Solo von Lars Fechner, der über die Außenbahn im Strafraum an drei Gegenspieler vorbei zog, passte zum sich frei gelaufenen Sana, der nur noch den Ball zum 1:0 (14.) über die Torlinie drücken musste.

Beim 2:0 war die Hintermannschaft von Wiesenau völlig ungeordnet und wieder stand Sana richtig und traf ungedeckt. Das 3:0 roch verdächtig nach Abseits, doch der die Hintermannschaft überlaufende Sana wurde von Veit Anders perfekt freigespielt und dieser tanzte den Torwart noch aus und drückte den Ball völlig frei per Kopf über die Torlinie. Dafür sah er wegen Unsportlichkeit die gelbe Karte. Wiesenau versuchte ab und zu sich zu befreien, doch die Abwehr um Torwart Lukasz Przezdziek, Jan Bernhard und Gero Eichert stand sehr sicher.

In der zweiten Halbzeit ließ es Vogelsang mit der klaren Führung im Rücken etwas ruhiger angehen und Wiesenau verteidigte höher, so dass die Gäste den einen oder anderen gefährlichen Angriff starten konnten. Der Vogelsänger Torwart war nicht zu bezwingen oder die Bälle gingen neben das Tor.

Mit den Einwechselungen der beiden Brüder Paul und Max Schulz zog Vogelsang im Spieltempo wieder an und der unermüdliche ackernde Angreifer Lars Fechner erzielte im dritten Spiel für Vogelsang mit dem 4:0 in der 58. Spielminute sein fünftes Tor. Den Schlusspunkt setzte der Routinier Jarek Wojtal mit dem 5:0 in der 63. Minute. Als er in der 81. Minute die verdiente Auswechslung vom Trainer Robert Koßurok bekam, verabschiedeten sich alle Spieler per Handschlag von ihm und die Zuschauer spendeten laut Beifall.

So beendet Vogelsang diese Saison auf einen beachtlichen 9. Platz und holte insgesamt 33 Punkte. In der Rückrunde lief es. Zehn Siege stehen fünf Niederlagen gegenüber bei einem Unentschieden. Dabei waren Nachhol-Spiele und eine Spielabsage und so kletterte Vogelsang vom vorletzten Platz nach der Hinrunde in der Tabelle nach oben.

Vogelsang: Przezdziek - Bernhard, Eichert, Koßurok, Anders, Schapke - Schober (60. Paul Schulz), Jaschko, Wojtal (81. Schrader) - Fechner, Najafzadeh (56. Max Schulz)

Wiesenau II: Bellack - Bröder, Melcher (56. Stannek), Pfeiffer, Kowalke, Voigt (81. Baumann), Birkholz, Netzel, (29. Kupper), Szczepanski, Zach - Kuß

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Sana Najafzadeh (14., 27., 31.), 4:0 Lars Fechner (58.), 5:0 Wojtal (63.) - Schiedsrichter: David Below (Eisenhüttenstadt) - Zuschauer: 120