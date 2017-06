artikel-ansicht/dg/0/

Suche nach Altlasten auf früherem Tankstellengelände am Berliner Tor in Zehdenick. © GZ

Beim grundhaften Ausbau der Bahnhofstraße Anfang der 1990er-Jahre waren die Altlasten der Tankstelle am Berliner Tor schon einmal Thema zwischen Behörden. Damals sei festgelegt worden, dass keine Maßnahmen zur Gefahrenabwehr notwendigen seien, so Steffen Jacoby, Projektmanager bei der Gesa und verantwortlich für die technische Umsetzung. Die alten Tankbehälter bleiben im Erdreiche. Diese seien zwar leer, inwieweit von ihnen aber trotzdem eine Gefahr ausgehen kann, sei fraglich.

Mit den umfangreichen Untersuchungen, die von Geologen begleitet werden, will die Gesa herausfinden, ob die für Tankstellen spezifischen Stoffe in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten an Ort und Stelle verblieben sind oder wandern, und wenn ja, wohin. "Gehen die Stoffe in die Straße oder sickern sie ins Grundwasser", erläuterte Jacoby. Letzteres sei nach jetzigem Kenntnisstand wohl eher nicht der Fall, weil sich der Grundwasserleiter unter einer Mergelschicht, die wie eine undurchdringbare Schutzbarriere wirke, verlaufe. Wenn alle Untersuchungen vor Ort abgeschlossenen sein werden, wird es einen Abschlussbericht geben, der von einer Projektgruppe ausgewertet wird. Bodenproben werden aus sechs Bohrlöchern entnommen. Außerdem gebe es eine Grundwasseruntersuchung.

Der Projektgruppe gehören Vertreter des Landes Brandenburg, des Bundes sowie der Gesa selbst an. Möglicherweise werde die Gruppe im Ergebnis der Untersuchung aber zu der Erkenntnis gelangen, dass die Kontamination weiterhin beobachtet werden müsse, aber ein Sanierungskonzept nicht vonnöten sei. Den gesamten Bereich auszubaggern, um die alte Kraftstofftanks zu bergen, sei angesichts der mittlerweile dicht stehenden Gebäude auch mit großen Risiken verbunden. "Da könnte es Probleme mit der Statik geben", erläuterte Jacoby. Im Zuge der Neugestaltung des Bereiches vor der alten Post hatte die Stadt Zehdenick wegen der Altlasten das Tankstellen-Areals ausgespart. Die Fläche vor dem Geschäftshaus am Berliner Tor wurde lediglich begrünt. "Es gab hin und wieder mal Überlegungen, die Straße anders zu führen", so Jacoby. Aktuell sei das aber kein Thema. Einen Käufer für die 560 Quadratmeter große Fläche zu finden, sei so gut wie unmöglich, zumal die eigentlichen Tankbehälter über das Grundstück hinaus im Erdreich lagern. "Die Fläche gilt als fast unverkäuflich." Für die Gesa sei das nicht ungewöhnlich. "Die Bad-Bank des Bundes hat zu 90 Prozent solche Grundstücke", erläuterte der Projektmanager auf Nachfrage.