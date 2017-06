Klappert vor Titelkampf

artikel-ansicht/dg/0/

Nun ist es soweit: Profi-Boxer Nick Klappert tritt zu seiner ersten Verteidigung des IBF International Titels an. Der 34-Jährige aus Fürstenwalde bestreitet dazu den Hauptkampf bei der Boxnacht am 24. Juni in der Erich-Wünsch-Halle in Bernau bei Berlin. Im auf zwölf Runden angesetzten Titelkampf der International Boxing Federation (IBF) im Superweltergewicht trifft er dabei auf Orlen Padilla aus Kolumbien.

"Ein starker Gegner, doch Nick hat super trainiert und befindet sich einer sehr guten Verfassung. Jetzt gilt es, für den Feinschliff zu sorgen. Wir sind optimistisch, den Titel erfolgreich zu verteidigen", sagt Hartmut Klappert - Vater, Trainer und Manager des Fürstenwalder Profis. Nick Klappert hatte sich den Internationalen IBF-Gürtel am 17. Dezember in der Hangelsberger Müggelspreehalle mit einem Sieg (Technisches K. o. in der 4. Runde) gegen den Franzosen Stanislas Salmon geholt. Es war der 23. Sieg (davon 15 durch K. o.) seiner Profi-Karriere, zudem kassierte er zwei Niederlagen. Klapperts 31-jähriger Gegner kommt auf eine ähnliche Ausbeute. Orlen Padilla bestritt bisher 30 Profi-Kämpfe, gewann 23 (20 durch K. o.), verlor sechs Fights und boxte einmal unentschieden. "Auch wenn er in der Weltrangliste einen Platz um die 300 einnimmt, ist er nicht zu unterschätzen", sagt Nick Klappert, der selbst an Position 69 geführt wird. "Einer auf Platz 300 kann stärker sein als auf Rang 100. Es ist nur ein Richtwert. Ich habe zu meinem Vater gesagt, das ist eine K.o.-Maschine."

Derzeit trainiert Nick Klappert zweimal täglich. Die volle Belastung fährt er noch bis Dienstag. Am Sonnabend steht ein Sparring im Fürstenwalder Boxclub an, am Montag einer in der Strausberger Landhausstraße.

Dabei geht regelmäßig sein Blick auf die Waage. Maximal 69,85 Kilo darf er zum Kampf wiegen. Bis dahin muss er noch einiges ausschwitzen. "Beim letzten Kampf hatte ich beim Wiegen 300 Gramm zu viel. Zwei Stunden hatte ich Zeit, um das wieder hinzubekommen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man schon dauernd abnimmt. Bei 300 Gramm schafft man es mit Laufen und dem Gang zur Toilette." Mittlerweile ist Klappert das Abschwitzen gewohnt. "Es ist immer etwas qualvoll, doch mittlerweile kenne ich es. Glücklicherweise kommt man im Sommer etwas schneller ins Schwitzen." Ein Aufstieg in die nächsthöhere Gewichtsklasse kommt für ihn nicht in Frage. "Dann müsste ich wieder voll von vorn beginnen. Jetzt könnte ich aus sportlichen Gründen sofort um eine Weltmeisterschaft kämpfen. Nur beim Sauerland-Stall war ich mal etwas besser platziert. Doch jetzt sind wir privat und da ist es schwierig, für einen WM-Kampf die Sponsoren aufzubringen."

Allerdings kann Nick Klappert sich momentan nicht nur auf den Sport konzentrieren. Seine zweijährige Tochter ist gestürzt und musste wegen einer Platzwunde im Gesicht genäht werden. Täglich besucht er sie im Bad Saarower Krankenhaus.

Promoter und Matchmaker Hans Link aus Bernau hat zudem für die Veranstaltung vom Bund Deutscher Faustkämpfer (BDF) am 24. Juni in der Erich-Wünsch-Halle (Heinersdorfer Straße 52, Einlass ab 18 Uhr, Beginn 19 Uhr, Tickets ab 17 Euro) sieben weitere Profi-Kämpfe auf im Programm. Darunter ein Fight der World Boxing Federation (WBF) im Leichtschwergewicht von Frank Blümle aus Neumünster (Schleswig-Holstein) gegen den in Deutschland lebenden Syrer Mohammed Bekdash sowie von Joanna Kölln aus Stade (Niedersachsen) gegen Monika Arkania (Georgien) um die Internationale Deutsche Meisterschaft des BDF im Leichtgewicht.