"Der ewige Kanzler und große Europäer"

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich "sehr traurig" über den Tod von Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl gezeigt. Kohl sei ein "persönlicher Freund" von Guterres gewesen, sagte sein Sprecher Stéphane Dujarric am Freitag vor Journalisten in New York. "Es ist offensichtlich, welche historische Rolle Herr Kohl bei der Wiedervereinigung von Deutschland nur ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer gespielt hat und beim historischen Weg, auf den er Deutschland gebracht hat, indem er es so gut durch die Wiedervereinigung geführt hat."

Altkanzler Gerhard Schröder hat Helmut Kohl als großen Patrioten und Europäer gewürdigt. "Die Einigung unseres Landes und unseres Kontinents wird auf alle Zeit auch mit seinem Namen verbunden bleiben", sagte Schröder dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitag). "Obwohl wir im Jahr 1998 einen harten Wahlkampf gegeneinander geführt haben und in vielen politischen Fragen weit auseinanderlagen und -liegen habe ich für seine historische Leistung größten Respekt." Schröder löste Kohl 1998 als Kanzler ab und regierte dann bis 2005. Nach dem Tod Kohls ist Schröder der einzige noch lebende Altkanzler.

Bundestagspräsident Norbert Lammert hat den gestorbenen Altkanzler Helmut Kohl (CDU) als "Persönlichkeit von historischer Größe" gewürdigt. Kohl habe "entscheidend zu den glücklichsten Zeiten beigetragen, die wir Deutschen je hatten", erklärte Lammert am Freitag. "Wir werden ihm das nie vergessen. Sein Vermächtnis, ein weltweit geachtetes Deutschland in einem friedlich geeinten Europa, bleibt die Richtschnur unseres Handelns und ist Auftrag für alle künftigen Generationen." In einem Schreiben sprach Lammert Kohls Frau Maike Kohl-Richter sein Beileid auch im Namen des Bundestags aus, dem Kohl mehr als ein Vierteljahrhundert angehörte.

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat den verstorbenen Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl als "Schüsselfigur des europäischen Prozesses und der Wiedervereinigung" Deutschlands gewürdigt. "Mein tiefstes Beileid an die Familie, die Freunde und die Partner von Helmut Kohl", schrieb der konservative Politiker auf Twitter.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Helmut Kohl als "sehr großen Europäer" gewürdigt. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Macron am Freitag: "Meister des vereinigten Deutschlands und der deutsch-französischen Freundschaft: Mit Helmut Kohl verlieren wir einen sehr großen Europäer." Macrons Tweet ist mit einem Foto illustriert, das Kohl mit dem damaligen französischen Staatspräsidenten François Mitterrand Hand in Hand zeigt. Macron (39) ist proeuropäisch eingestellt und tritt für die Partnerschaft mit Deutschland ein.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den verstorbenen Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl gewürdigt. "In tiefer Trauer um einen großen Deutschen und einen großen Europäer", schrieb ihr Sprecher Steffen Seibert am Freitag im Internetdienst Twitter. Kohl war am Morgen im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben.

"Es ist ein wirklich großer Deutscher und vor allem ein großer Europäer gestorben."(Außenminister Sigmar Gabriel, SPD)

"Der ewige Kanzler und große Europäer geht. Seine Verdienste um die Deutsche Einheit bleiben. Wir trauern um Helmut Kohl."(Justizminister Heiko Maas, SPD)

"Helmut Kohl hat den Moment erkannt, in dem es möglich war, das Land wieder zu vereinen und zugleich ins Herz Europas zu führen. Das war ein Meisterstück an politischem Instinkt und Tatkraft. Sein Tod ist ein großer Verlust. Für die CDU wird er immer ein Fixpunkt bleiben."(Verteidigungsministerin und CDU-Vize Ursula von der Leyen)

"In Gedenken an Helmut Kohl habe ich die Europaflaggen vor den europäischen Institutionen auf Halbmast setzen lassen."(EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker)

"Von Helmut Kohl habe ich Außen- & Sicherheitspolitik gelernt. Ich habe Helmut Kohl tiefen Dank abzustatten. Kohl-Doktrin lehrt wir Deutsche dürfen die kleinen und mittleren Staaten nie vergessen."(Agrarminister Christian Schmidt, CSU)

"Helmut Kohl war die Verkörperung eines geeinten Deutschland in einem geeinten Europa. Als die Berliner Mauer fiel, war er der Lage gewachsen. Ein wahrer Europäer."(Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg)

"Wir verdanken Helmut Kohl unendlich viel: Für unsere Freiheit, für unsere Einheit, für unser Europa!"(Kanzleramtsminister Peter Altmaier, CDU)

"Die CDU Deutschlands trauert um einen großen deutschen Europäer. Danke Helmut Kohl. Für die Einheit. Für Europa."(CDU-Generalsekretär Peter Tauber)

"Mit Helmut Kohl bin ich groß und politisch flügge geworden. Bei allem Streit: er war ein überzeugter Europäer. Möge er in Frieden ruhen!"(Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt)

"Wir trauern um den Kanzler der Einheit, Ehrenbürger Europas, unseren ehemaligen Ministerpräsidenten, CDU-Landesvorsitzenden. Ein großer Politiker"(CDU-Vize Julia Klöckner)

"Mit tiefer Trauer erfuhr ich vom Tod Helmut Kohls, einem herausragenden deutschen Politiker, einem der Initiatoren der Wiedervereinigung Deutschlands."(Ukrainischer Präsident Petro Poroschenko)

"Wir trauern um Altkanzler Helmut #Kohl. Helmut Kohl war ein großer Staatsmann, seine Verdienste um unser Land sind unschätzbar."(Die CSU auf Twitter)

"Deutschland verliert mit #HelmutKohl einen herausragenden Politiker."(Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz)

"Helmut Kohl sorgte für die Einbettung des wiedervereinigten Deutschlands in eine friedensorientierte EU, ein unschätzbares Verdienst Ich trauere."(CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter)

"Helmut Kohl war ein großer Europäer & hat die historische Chance zur Einheit ergriffen. Das bleibt bei aller politischen Auseinandersetzung!"(Der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel)

"Helmut Kohl war Kanzler der Einheit & leidenschaftlicher Europäer. Er hat eine Generation politisch geprägt. Wir verneigen uns vor ihm. CL"(FDP-Chef Christian Lindner)

"Helmut Kohl ist gestorben. Sein Engagement für Europa bleibt unvergessen. RIP"(Grünen-Politiker Volker Beck)

"Die Bundestagsjahre mit Altkanzler Helmut Kohl sind mir unvergesslich. Ich trauere sehr."(Ehemalige CDU-Abgeordnete Erika Steinbach)