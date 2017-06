artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (MOZ) Ist Zeitvertreib gefragt, weil ein Termin in der Granseer Amtsverwaltung wider Erwarten doch mit Wartezeit verbunden ist oder der Bus am Kirchplatz mal Verspätung hat, oder werden gerade ein paar wichtige Infos gebraucht, die es nur im Internet gibt? Rund um das Granseer Rathaus und auf dem Kirchplatz kann jetzt via Wlan gesurft werden - kostenlos.

Am Freitag wurde das Netzwerk freigeschaltet, das Interessierte bei der Wlan-Suche auf ihren mobilen Endgeräten unter der Kennung "Hotspot Amt Gransee" finden. Das vergangene halbe Jahr lief es im Probebetrieb, nur Mitarbeiter der Amtsverwaltung konnten es mit einem Kennwort nutzen. "Die waren begeistert", sagt der EDV-Beauftragte der Verwaltung, Christian Rupnow. Nun, da des Netz quasi entsichert wurde und jedermann darauf zugreifen kann, biete es Kapazität für bis zu 200 parallele Nutzer, die sich dann einen 50er-DSL-Anschluss teilen. Auch den Stadtverordneten und Amtsausschussmitgliedern komme die Technik zugute, können sie so doch während der Sitzungen beispielsweise auf wichtige Dokumente zugreifen.

Wer kostenlos surfen, aber nicht das Datenvolumen seines Mobilfunkvertrags belasten möchte, muss zunächst die Nutzungsbedingungen des Amtes akzeptieren. Dabei versichert der Nutzer unter anderem, dass er das offene Netz nicht für rechtswidrige Aktivitäten verwendet."Nach sieben Tagen muss man sich wieder neu anmelden, so lange wird die Verbindung gespeichert", so Rupnow weiter.

"Wenn wirklich jemand Scheibe spielt, schalten wir es wieder ab. Aber das Risiko halte ich für gering", ergänzte Amtsdirektor Frank Stege. Für und Wider des offenen Netzes seien abgewogen worden, bis die Entscheidung fiel. "Wir machen es einfach." Den Ausschlag habe nicht zuletzt gegeben, dass auch der Bundesrat das Ende der Störerhaftung abgesegnet habe, so Stege weiter. Für die technische Infrastruktur, zu der Router und drei Zugangspunkte gehören, seien weniger als 700 Euro investiert worden. Fest steht für den Amtsdirektor indes: "Das ist erst der Anfang." Aber die Idee, freie Funknetze an jedem Gemeindezentrum und jedem Feuerwehrgerätehaus zu etablieren, wäre ein kostspieliges Unterfangen, auch bedingt durch die Struktur des Amtes. "Vergleicht man nur die Feuerwehren, hat Fürstenberg beispielsweise vier Ortswehren, wir im Amt Gransee zwölf", so Stege. Die Gemeindezentren der vielen Ortsteile der amtsangehörigen Gemeinden seien da noch gar nicht berücksichtigt. Neben der technischen Infrastruktur müsse ja jeweils auch ein Internetanschluss in die Kostenkalkulation eingerechnet werden. Dass man an dem Thema dranbleibe, stehe für ihn aber außer Frage.

Als positives Beispiel der Vergangenheit nannte er den forcierten Ausbau von Breitbandinternet via Festnetz, der mittlerweile auch auf den Dörfern in der Regel Geschwindigkeiten von bis zu 50 Megabit pro Sekunde erlaube.