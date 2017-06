„Ohne uns gäbe es keinen Mindestlohn“

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Den Anfang machtHorst Schmitthenner. Der IG-Metall Funktionär lädt im März 2005 zu einem Geheimtreffen in das Kongresszentrum am Flughafen Frankfurt am Main. Zu dem Treffen erscheinen vier Personen.Die WASGler Thomas Händel und Klaus Ernst, Gewerkschafter und wegen ihres Protestes gegen die Hartz-Reformen aus der SPD ausgeschlossen, treffen auf den Vorsitzenden der PDS, Lothar Bisky,und auf seine Stellvertreterin, Dagmar Enkelmann. Schmidthenner will das gemeinsame Handeln von zwei Parteien fördern, die sich jede für sich an der ihrer Meinung nach unsozialen Politik der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder abarbeiten. Außerdem steht die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ins Haus. Dass es sich um die letzten Tage eines SPD-geführten Kabinetts für 12 Jahre handelt, ahntnoch niemand.

„Wir hatten uns vorher kundig gemacht, mit wem wir es zu tun hatten“, erzählt Dagmar Enkelmann. Immerhin hatte die PDS einen Apparat, der solche Zuarbeiten lieferte. Die Gesandten der WASG bringennicht so viele Personenkenntnisse mit.Klaus Ernst erzählt später: „Da kam der Lothar Bisky mit seiner feschen Sekretärin.“Die „Sekretärin“ war Dagmar Enkelmann. „Das war bei der 5-Jahresfeier der Linken“, erinnert sich Ernst.„Da ist mit dieser große Fauxpas unterlaufen. Ich wollte eigentlich nur zum Ausdruck bringen, wie wenig wir uns damals kannten. Das wurde mir übel ausgelegt.“ Als Machismo. Natürlich hat Ernst mit so etwas nichts am Hut. Sagt er.

Am 22. Mai 2005 wird in NRW gewählt. Die rot-grüne Regierung verliert ihre Mehrheit. Die WASG kommtauf 2,2, die PDS auf 0,89 Prozent. Kaum sind die Wahllokale geschlossen, kündigt Gerhard Schröder Neuwahlen für den Bundestag an. Kurz darauf fragt Klaus Ernst bei Oskar Lafontaine an, ob der in der WASG mitmachen würde. „Oskar hat gesagt, ‚mach ich. Aber nur, wenn ihrbereit seid, euchmitder PDS zusammenzutun. Sonst habt ihr keine Chance‘“. Und ehe essich die künftigen Linken versehen,schlägtLafontaine via BILD-Zeitung ein Parteienbündnis von WASG und PDS für die Wahl vor. Am 30. Mai deutet PDS-Chef Bisky in der TAZan, dass Lafontaine mit ihm gesprochen habe und erklärt, „die Notwendigkeit eines linken Bündnisses“, so Bisky, ergibt sich nicht aus unserer Stärke im Osten und unserer Schwäche im Westen. Die Linke ist generell zu zersplittert.“ Schon ist von einer „historischen Chance“ die Rede.

Doch bevor der Mantel der Geschichte wehen kann, sind noch profane Hürden zu überwinden.Bei er WASG stört man sich am Parteinamen PDS. „Nie und nimmer wären wir unter diesem Namen angetreten“, sagt Klaus Ernst noch heute mit einiger Inbrunst.„ Die PDS nennt sich um des lieben Friedens willen „Linkspartei“. Auf deren offenen Listen kandidieren nun auch die WASGler. Allerdings dürfen die Landesverbände, wenn sie wollen, den Zusatz PDS führen. Nur in Hessen, im Saarland und in Schleswig-Holstein taucht die PDS nicht mehr auf. Am Ende geht die Rechnung auf. Die umbenannte Partei wird mit 8,7 Prozent viertstärkste Kraft im Bundestag. Zuvor hatte die PDS lediglich zwei Direktkandidatinnen im Parlament.

Es dauert dann noch fast zwei Jahre bis zur wirklichen Parteifusion.Die Suche nach Kompromissen ist anstrengend. Immer wieder werden Verhandlungen unterbrochen.Nicht selten krachten Türen ins Schloss.„Es hätte an vielen Punkten scheitern können“, erinnert sich Enkelmann.„Etwa an der Namensfrage. Oder an der Zusammensetzung der Parteitage. Wir haben für eine ganze Weile eine Sonderregelung für die westdeutschen Landesverbände geschaffen. Die waren dann auf den Parteitagen, gemessen an den Mitgliederzahlen, deutlich überrepräsentiert.“ Klaus Ernst erklärt, wie es dazu kam. „Wir hatten vereinbart, dass alle Funktionen in Partei und Fraktion doppelt besetzt werden. Daran wollte sich die PDS dann nicht mehr in allen Fällen halten. Darüber bin ich heute noch sauer.“ Die Parteitagszusammensetzung war dann die Kompensation für den Vertragsbruch.

Ein weiteres Problem. „Die Beitragshöhe. Die haben bei der PDS viel mehr bezahlt. Die Haltung zur Stasi ging uns auch oft auf die Nerven.“ In Berlin beschließt die WASG entgegen einem Parteitagsbeschluss bei der Bundestagswahl getrennt von der PDS anzutreten.Sahra Wagenknecht hält auf einem Parteitag in Dresden eine glühende Rede gegen die Fusion. Klaus Ernst der mit dem Fusionsbeauftragten der PDS, Bodo Ramelow, unermüdlich für die Vereinigung wirbt, ist zum ersten Mal Gast bei einem Parteitag der anderen Seite. „Sahra glaubte, dass wir die PDS nach rechts rücken. Ich habe dann in meiner Rede gesagt, dass es schon sein könne, dass viele in der PDS Angst vor uns haben. Aber glaubt mir, bei uns haben mindestens so viele Angst vor Euch.“

Am 16. Juni 2007 ist es dann geschafft. Die fusionierte Partei heißt seitdem „Die Linke“.„Es war dann schon entscheidend, dass sich Oskar Lafontaine und Gregor Gysi an die Spitze des Projektes gestellt haben“, sagt Dagmar Enkelmann.Das waren die bekanntesten Gesichter der beiden Parteien und sie haben für die Idee gebrannt. Oskar hat bei der Wahlalternative dafür gesorgt, dass manche Debatten abgekürzt wurden. Ohne ihn wäre es nicht gegangen. Aber ohne Gysi auch nicht.“

Doch die kulturellen Unterschiede sind groß. Immer wieder flammen Diskussionen auf. Und 2012 droht auf dem Göttinger Parteitag das frühe Ende.Enkelmann erinnert sich lebhaft. „In Göttingen hat die Spaltung der Partei gedroht. Das war wirklich dramatisch. Wobei man auch sagen muss: Die flammende Rede Gregor Gysis, der von Hass gesprochen hat, bezog sich in ganz wesentlichen Teilen, auf dass, was Gregor in der Fraktion erlebt hat. All die Intrigen und die inhaltsleeren Debatten. Aber die Fraktion war letztlich nur ein Spiegel der Partei.“ Klaus Ernst ist sich sicher, dass viel Unverdautes aus dem Fusionsprozess zum großen Kladderadatsch in Göttingen geführt hat. „Es gab den Versuch, die Partei wieder unter die Kontrolle der PDS zu bringen.“ Ernst ist zu dem Zeitpunkt zusammen mit Gesine Lötzsch Parteivorsitzender. Es gibt viel Kritik an dem Duo. Letztlich aber sind sie zu dieser Zeit Projektionsfläche für diewiderstreitenden Kräfte in der Partei. Es kommt nicht zur Spaltung. Der Parteitag wählt Katja Kipping und Bernd Riexinger als neue Vorsitzende. Seitdem scheint einigermaßen Ruhe bei den Linken eingekehrt zu sein. Die Trennlinien verlaufen nicht mehr zwischen Ex-WASG und Ex-PDS. „Wir gehen all die Jahre auf dünnem Eis“, sagt Enkelmann. Aber immerhin gehe es nicht mehr um Ost und West. „Dogmatiker und Sektierer gibt es in vielen unserer Landesverbände.“Ernst sieht vor allem Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Strömungen. „Aber die Auseinandersetzungen finden vor allem auf Parteitagen statt. Wer redet außerhalb von Parteitagen zum Beispiel noch von der Kommunistischen Plattform?“

Aber da istja noch das schwierige Verhältnis zur Sozialdemokratie. „Da gab es bei denen aus der Wahlalternative viel Unversöhnlichkeit“,sagt Dagmar Enkelmann über die Anfangsjahre,„während wir ja in Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern schon gemeinsame Regierungen mit der SPD hatten.“Dabei hat die Fraktion der Linkspartei schon 2005 angeboten, einen SPD-Kanzler zu wählen. „Wir hatten damals zusammen mit den Grünen eine Mehrheit im Bundestag.“ Die SPD hätte nur „den Kriegseinsatz in Afghanistan beenden müssen, die Rente vernünftig regeln, Hartz IV abschaffen und einen Mindestlohn einführen.“ Klingt ziemlich genau so, wie die linkenForderungen in diesen Tagen. Jedenfalls habe man die SPD, zumindest bis 2009 „kaum von der CDU unterscheiden können. Was die gemacht haben, hätte sich der Kohl nicht getraut.“ Ernst schüttelt empört den Kopf. „Den Spitzensteuersatz senken, Arztgebühren einführen, die Rente zu privatisieren – unfassbar.“Das war die alte SPD. Längst sei man sich näher gekommen. Große Hoffnung habe es gegeben. Die haben sich wieder zerschlagen. Es sieht ganz so aus, als ob zwölf Merkel-Jahren weitere vier folgen. Daran sei die Linke schuld, sagen manche. Die Partei schwäche seit 10 Jahren die SPD und stärke so die Konservativen.

Klaus Ernst hält das für Unsinn. „Ohne uns gäbe es keinen Mindestlohn und über die Rente würde überhaupt niemand debattieren. Auch nicht über Leiharbeit und vieles andere.“ Also ist die Geschichte der Linkspartei eine Erfolgsgeschichte?„Ja und nein“, sagt Enkelmann, die mittlerweile die Rosa-Luxemburg-Stiftung leitet.„Niemand stellt mehr rückwirkend die Fusion in Frage. Aber wir haben den Prozess, eine wirklich neue Partei zu bilden, die wirklich neue Politik macht, nicht konsequent genug gestaltet. Wir stagnieren im Moment.“ Aber dass die SPD überhaupt wieder einen Machtanspruch habe entwickeln können, „das haben sie uns zu verdanken“, sagt Klaus Ernst, der wieder für den Bundestag kandidiert. Gute Gespräche habe es in diesem Jahr gegeben. Man war sich schon über so viel einig. Über die Gesundheitspolitik zum Beispiel. „Die Sozis waren richtig euphorisiert“.Alles vorbei. Die Linken sind wieder allein.