Personelle EngpÃ¤sse im Rathaus

Strausberg (MOZ) Die Grundschule Am Wäldchen wird das größte Investitionsobjekt der Stadt für die nächsten Jahre. Der geplante Campus soll die Schule für den Bedarf der Zukunft rüsten. Im Bericht über eine Informationsveranstaltung für Eltern, Erzieher und Lehrer Ende März hieß es: "So hofft man, zum Herbst zwei Module zur Essenversorgung aufstellen zu können. 2018/19 soll der Hortneubau kommen. Ist der erfolgt, würden temporäre Raummodule errichtet, die während der anschließenden Erweiterung des Schulgebäudes für Unterricht und Verwaltung mitgenutzt werden könnten." Der Linken-Stadtverordnete Camillo Menzel macht sich Sorgen, ob diese Zeitschiene realistisch ist: "Was unternimmt die Verwaltung, um das Bauvorhaben Grundschule Am Wäldchen pünktlich beginnen zu können?", fragte er auf der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Die stellvertretende Bürgermeisterin Gudrun Wolf räumte ein, dass es Verzögerungen mit der Entwurfsplanung gebe: "Wir sind im Fachbereich Technische Dienste momentan personell geschwächt, deshalb stockte die Entwurfsplanung. Jetzt wird der Fachgruppenleiter Hoch- und Tiefbau, Matthias Drabek, diesen Bereich kurzfristig verstärken. Wir haben allerdings auch personell bedingt längere Bearbeitungszeiten im Bauordnungsamt. Deshalb kann ich keinen konkreten Zeitpunkt für die Einreichung der Entwurfsplanung sagen." Hintergrund ist der hohe Krankenstand im Rathaus. Linken-Fraktionsvorsitzender Ronny Kühn erkundigte sich nach der Quote an Stichtagen Ende des Monats. Laut Gudrun Wolf waren Ende Januar 10,5 Prozent, Ende Februar 11,5 Prozent, Ende März 11,6 Prozent und Ende April 11,3 Prozent der Mitarbeiter krank.