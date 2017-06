Kostenloses Internet rund ums Rathaus

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Der Bereich rund um die Kultourkate und das Rathaus in Schöneiche wird seit Freitagmorgen mit einem eigenen Freifunk-Netz versorgt. Besucher können dort ab sofort mit ihren Smartphones oder Laptops kostenfrei im Internet surfen. Bedient werden Teile der Bibliothek, die Buswendeschleife und Straßenbahnhaltstelle und das Rathaus. Für den Empfang sorgt ein W-LAN Hotspot, der außen am Gebäude der Kultourkate angebracht ist, erklären Mathias Papendieck und Fabian Zielke vom Verein Schöneiche Online, über den die Umsetzung des Projektes läuft. Der Verein fungiert auch als Betreiber des Freifunkangebotes. Erst Ende Mai war das erste Schöneicher Freifunk-Netz in der Kulturgießerei online gegangen. Weitere Orte in Schöneiche sollen mit entsprechenden Routern versorgt werden.