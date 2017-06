Petzold für Direktwahl von Seniorenbeiräten

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Harald Petzold, Bundestagsabgeordneter der Linken, hat aus Anlass der Seniorenwoche einen entschiedenen Kampf gegen drohende Altersarmut eingefordert. Wichtig sei für ihn, Senioren nicht in eine politische Schublade zu stecken oder sie allein als spezielle soziale Gruppe zu sehen, sondern grundlegende menschliche Bedürfnisse und Alltagserfordernisse genauso für sie zugänglich zu machen, wie für alle anderen sozialen Gruppen auch, so Petzold.

"Selbstverständlich kämpfen wir als Linke für eine Rente, die ein Altern in Würde ermöglicht und Altersarmut verhindert. Daher unsere Forderung nach einer solidarischen Mindestrente von wenigstens 1.050 Euro pro Monat. Doch ein Altern in Würde bedeutet darüber hinaus Teilhabe am allgemeinen gesellschaftlichen Leben. So im Bildungs- und Fortbildungsbereich, wie etwa Internetkompetenz oder Fremdsprachenerwerb, bei der Mobilität oder im Bereich der Wohnraumpolitik. Denn alleine ein barrierefreier Wohnraum reicht nicht aus, wenn die Miete unbezahlbar ist", sagte er.

Außerdem wollten Seniorinnen und Senioren in den Städten und Gemeinden, in denen sie leben, mitbestimmen können, wenn es zum Beispiel um den Ausbau von Straßen mit Gehwegen geht. "Deshalb muss so schnell wie möglich die Direktwahl von Senioren-Beiräten wieder möglich werden. Schließlich erlebe ich eine zunehmende Sorge älterer Menschen, ob es gelingen kann, ein sicheres Leben in Frieden zu erhalten."