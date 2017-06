Parcours-Ass fährt für Neuruppin

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Der beste Schlauchbootfahrer im Land Brandenburg, Jakob Simon, geht für den MC Neuruppin im Geschicklichkeitsparcours auf Titeljagd. Der 15-Jährige verließ zum Jahreswechsel seinen Heimatverein WSC Möwe Oranienburg und schloss sich dem Rivalen in der Fontanestadt an.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581914/

Mehrfacher WM-Teilnehmer: Vor zwei Jahren wurde Jakob Simon in Italien Weltmeister in seiner Altersklasse. Der 15-Jährige kam im März von Möwe Oranienburg zum MC Neuruppin.

Mehrfacher WM-Teilnehmer: Vor zwei Jahren wurde Jakob Simon in Italien Weltmeister in seiner Altersklasse. Der 15-Jährige kam im März von Möwe Oranienburg zum MC Neuruppin. © privat

Den prominenten Zugang beschreibt Karsten Pastor vom MC Neuruppin wie folgt: "Jakob ist mit einem Riesentalent gesegnet.Darüber hinaus ist er auch extrem ehrgeizig." Pastor spricht von einer extremen Bereicherung für seinen Verein. Schaut man sich die Vita des Rotschopfes genauer an, wird schnell klar, warum Pastor schwärmt. Mehrfach wurde der Oranienburger als "Bester Schlauchbootfahrer" des Landesverbandes ausgezeichnet. Dreimal in Folge holte er sich zuletzt in der Klasse 3 den Titel bei den Deutschen Meisterschaften in Duisburg. Seinen bislang größten Triumph feierte der 15-Jährige, der das Schlauchboot-Fahrer-Abc bei Möwe Oranienburg von der Pike auf gelernt hat, im Jahr 2015. Denn Jakob Simon darf sich seitdem Weltmeister nennen. Beim Weltturnier in Italien ließ er in seiner Altersklasse die gesamte Konkurrenz hinter sich und erhielt zugleich ein Ticket für eine ganz besondere Zusammenkunft in Monaco, die die Union Internationale Motonautique (UIM), der Weltdachverband des motorisierten Wassersports, vergleichbar der FIA auf dem Automobil- und der FIM auf dem Motorradsektor, jährlich ausrichtet. Zusammen mit den ganz Großen seines Sports stand Jakob Simon auf der Show-Bühne und wurde ausgezeichnet. Ein Gänsehaut-Moment.

Im Vorjahr nun eroberte das Fahrer-Talent, das sich laut Karsten Pastor "stets und stetig verbessern will", erneut den Thron als "Bester Schlauchbootfahrer" im Land Brandenburg. Simon durfte jedoch nicht allein besteigen. Denn nach den fünf Wettkämpfen auf Landesebene und der Deutschen Meisterschaft hatten Simon in der Klasse 4 und Mathias Mager (Klasse 7) die identische Anzahl an Punkten eingefahren. "So etwas gab es noch nie", erklärt Pastor. Seit sechs Jahren wird mittels dieses Punktesystems der beste Fahrer ermittelt. Simon und Mager mussten beim Blick auf den Endstand lachen. Beide zählen zweifelsohne zu den Top-Talenten.

Nun soll Jakob Simon die Titel für den MC Neuruppin einfahren. Seit März zählt er zur zwölfköpfigen Jugendgruppe des 80Mitglieder starken Clubs. Doch warum wechselte der Oranienburger nach Neuruppin? Karsten Pastor hält sich bedeckt: "Da gibt es sicher auch private Gründe. Grundsätzlich sieht bei uns die besseren Trainingsmöglichkeiten, weil wir das komplette Jahr über auch den gesamten Parcours auf dem Wasser aufgebaut haben und nicht nur Teilstücke wie es in Oranienburg der Fall ist."

Seit Anfang April läuft der Trainingsbetrieb beim MC wieder. Am 13. Mai feierte der Club bei seinem traditionellen Mai- und Hafenfest sein 20-jähriges Bestehen der Jugendgruppe. Mit dabei war Jakob Simon. Und seit Juni, mit Beginn der ersten offiziellen Wettkämpfe, gibt der ehrgeizige Parcours-Fahrer, der im Oktober seinen 16. Geburtstag feiert, richtig Gas. Die heimischen Fans können ihn spätestens beim Fontanepokal am letzten August-Wochenende in Neuruppin bestaunen.