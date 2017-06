artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Robert Fröhlich traut sich. Der Ex-Trainer vom Oberliga-Absteiger 1. FC Frankfurt (davor Victoria Seelow) heiratet am Sonnabend seine Lysann. Ort des freudigen Ereignisses ist das "Theater am See" in Bad Saarow.

"Das hat Stil, das gefällt uns", ist sich der 37-jährige Frankfurter mit seiner Ehefrau in spé einig. Dabei sein werden natürlich auch die Söhne Leopold (7) und Leon (12). Der Jüngere kickt bei den F-Junioren des FCF, wird betreut von Mathias König, Sascha Geister und Marko Möbius. Der ältere hält es mehr mit Angeln.

"Wir kennen uns seit zehn Jahren, die Kennenlernphase war lang genug", findet Lysann Strahl. Sie ist beruflich Rechtsfachwirt, kommt aus Herzberg/Elster und wurde als junges Mädchen von den Eltern an die Oder "verschleppt". Den Heiratsantrag hatte ihr Robert am 1. Mai 2016 gemacht - öffentlich auf Knien nach dem Seelower Spiel gegen Malchow. "Es sollte etwas Besonderes sein", verteidigt der Fußballtrainer seine Idee. "Woanders ist das Tradition." Lysann fand das originell, passend im sportlichen Rahmen. Dass nun erst 13 Monate danach geheiratet wird, "hat familiäre Gründe".

In Bad Saarow dabei sein werden von Fußballseite u.a. die Seelower Rick Drews, Toni Mielke, Sebastian Lawrenz, Konstantin Apostolow und Enrico Below. Für Frankfurt wollen beispielsweise Präsident Markus Derling, Thomas Bleck, Ronny Pesch und Ex-Manager Marian Pochanke gratulieren. Pochanke ist Trauzeuge im "Theater am See". In den Sommerferien geht Familie Fröhlich dann an den "goldenen Strand" von Bulgarien.

Vor einer Woche bei der großen Trabi-Parade in Frankfurt hatte Fröhlich mit alten sportlichen Wegbegleitern Junggesellenabschied gefeiert.

Übrigens: Ein neues Trainer-Engagement will der gelernte Eisenbahner und umgeschulte Außendienstler im Textilmanagement demnächst unterschreiben.