Polizeibericht Schwedt vom 16.06.2017

Rathsburgseen. Eine Polizeikontrolle auf der BAB 11 Rastplatz Rathsburgseen am Mittwoch wurde in einem VW T 5 mit polnischem Kennzeichen fündig. Die zwei Insassen konnten den Beamten nicht nachweisen, woher die gefüllten Altkleidersäcke auf der Ladefläche stammten. Außerdem war einer der beiden Männer bereits mehrfach mit Eigentumsdelikten registriert. Da der Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls bestand, wurden die Männer festgenommen.

Dieseldiebstahlin Prenzlau

Prenzlau. In der Güstower Straße in Prenzlau zapften Diebe am Mittwoch aus zwei Lkw insgesamt 500 Liter Diesel ab. Bei der Spurensuche konnte die Polizei Fingerabdrücke sichern. Die Kriminalisten der Inspektion Uckermark haben die Ermittlungen übernommen.

10 000 Euro Schaden durch Randalierer

Schwedt. Eingeschlagene Türen und Fenster, herausgerissene Waschbecken und Nazischmierereien an den Wänden meldete das ehemalige Oberstufenzentrum in der Breiten Allee der Polizei am Mittwoch. Der Schaden liegt bei 10 000 Euro.

Autogestohlen

Schwedt. Ein Pkw mit einem Wert von 15 000 Euro verschwand Mittwochnacht in der Lilo-Hermann- Straße.