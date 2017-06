Polizeibericht Eberswalde vom 16.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Einen schweren Verkehrsunfall gab es am Mittwoch in der Oderberger Straße. Ein 20-jähriger Kradfahrer bog nach links in die Einfahrt des Krankenhauses ab. Ein dahinterfahrender 22-jähriger KTM-Kradfahrer fuhr in das Kleinkraftrad. Beide Fahrer stürzten, wobei sich der 22-Jährige schwer verletzte. Der Sachschaden wird mit 1000 Euro angegeben.

Radfahrer kollidiert mit Auto

Biesenthal/Danewitz. Einen Verkehrsunfall gab es am Mittwoch gegen 13,45 Uhr an der Kreuzung Dorfstraße zur Rüdnitzer Chaussee. Ein 54-jähriger Radfahrer kollidierte beim Abbiegen mit einem Pkw. Beim Sturz zog sich der Radfahrer Verletzungen zu, wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache wird noch geklärt.

Stillgelegte Busse beschädigt

Groß Schönebeck. Unbekannte drangen in der Nacht zum Mittwochauf ein Firmengelände im Steindamm ein und beschädigten dort mehrere stillgelegte Busse stark. Der Schaden wird auf 20 000 Euro beziffert.

Zusammenstoß auf der Gegenfahrbahn

Schönow. Am Donnerstag um 7.25 Uhr geriet ein VW-Transporter hinter dem Ortsausgang Schönow auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Pkw.Der VW-Fahrer wurde verletzt. Der geschätzte Schaden liegt bei 12 000 Euro.