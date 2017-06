artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581920/

Oranienburg. Von einem Opel Zafira, der sich zur Reparatur in einem Autohaus an der Saarlandstraße befand, wurden in der Nacht zu Donnerstag alle vier Räder abmontiert. Das Fahrzeug stand danach auf Steinen.