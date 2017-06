Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 16.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581921/

Eine gemeinsame Streife von Bundespolizisten und polnischen Grenzschützern hat am Mittwoch ein in Nordrhein-Westfalen gestohlenes Wohnmobil auf der Autobahn gestoppt. Die Streife kontrollierte das Gefährt mit russischen Kennzeichen am ehemaligen Grenzübergang auf polnischem Hoheitsgebiet. Am Schloss der Fahrertür und am Zündschloss wurden Manipulationen entdeckt. Der 27-jährige Fahrer betrieb das Wohnmobil mit einem Nachschlüssel. Im Auto wurden eine Schreckschusswaffe, ein Elektroschocker und ein Pfefferspray gefunden. Das Mobil war in Minden-Lübbecke gestohlen worden.

Handtaschen-Diebe gestellt

Ein Mitarbeiter eines Discounters an der Heilbronner Straße beobachtete am Mittwochnachmittag, wie zwei junge Männer aus einem Einkaufswagen die Handtasche einer Kundin stahlen. Er konnte die 16- und 18-Jährigen stellen und sie der Polizei übergeben.

Peugeot gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte aus der Großen Müllroser Straße einen Pkw Peugeot gestohlen. Dem Halter entstand ein Schaden von etwa 16 000 Euro.

Der Blitzer steht heute an der Bergstraße.

Blitzer