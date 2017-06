Polizeibericht Freienwalde vom 16.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen. In den Abendstunden des Mittwochs hat ein Mann, der den Mitarbeitern des Discounters an der Freienwalder Straße in Wriezen kein Unbekannter war, in diesem Markt Waren aus den Regalen genommen und in seinen Rucksack gesteckt. Ein Mitarbeiter des Marktes hielt ihn hinter der Kasse auf. Daraufhin ließ der Dieb seinen Rucksack mitsamt der Ware zurück und flüchtete. Polizeibeamte fanden in dem Gepäck den Ausweis des 34-Jährigen. Er wird nun wegen Ladendiebstahl in Verbindung mit Hausfriedensbruch angezeigt.

Strohballen brennen

Wegendorf. In der Buchholzer Siedlung in Wegendorf brannten am Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache mehrere Strohballen. Die Lagerhalle oder angrenzende Gebäude waren nicht betroffen. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4200 Euro.