artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581924/

Rheinsberg. Von einem Kinderwagen, der im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Rheinsberger Toftlund-Straße stand, wurden am Mittwoch in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr alle vier Räder abmontiert und entwendet, Schaden: zirka 80 Euro.