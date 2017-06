Polizeibericht Neuruppin vom 16.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Das Fahrrad einer 63-Jährigen haben Unbekannte am Mittwoch zwischen 14 und 17 Uhr gestohlen. Das Rad war am Sportcenter an der Trenckmannstraße abgestellt. Daran hing zudem eine Fahrradtasche mit Regenbekleidung. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 570 Euro.

An der Kreuzung aufgefahren

Neuruppin (RA) Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochvormittag an der Ampelkreuzung Fehrbelliner Straße/Karl-Marx-Straße in Neuruppin. Ein VW-Fahrer hatte offenbar zu spät gemerkt, dass der Audi vor ihm halten musste und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 2 000 Euro. Beide Autos blieben jedoch fahrbereit.