Rollende Raritäten

Auf diesem braunen Ledersattel müssen schon einige Hinterteile Stunden zugebracht haben: Ein Lederband hält den Sitz zusammen. Er gehört zu einem schwarzen Herrenrad. Und das wiederum steht auf dem Grundstück von Matthias Böhme aus Grünheide. "Die Narbe ist auf 1915 gestempelt", sagt der 56-Jährige. Die Viktoria Werke AG in Nürnberg stellte das Modell her. "Eine Besonderheit ist die Vorderfederung", sagt Böhme. Die Karbid-Lampe wurde mit einem Streichholz entzündet. "Rund 1,5 Stunden brennt sie, zwei Stunden braucht man, um sie wieder sauber zu machen", fügt Matthias Böhme hinzu.

Der Grünheider sammelt historische Fahrräder. Rund 50 hat er schon. Raritäten sind darunter. Ein Opel-Fahrrad mit Holzfelgen, Doppel-Stabil-Rahmen, Kerzenlampe und Hundepeitsche am Lenker zum Beispiel. Ehefrau Sylvia schenkte er zum Geburtstag ein Damenrad der Wanderer AG München, Baujahr 1953, das er total verrostet in einer Scheune fand. Jetzt glänzt es wieder. "Allein die Lineatur auf dem Lack wieder herzustellen hat rund 500 Euro gekostet", verrät der Fahrradfreund.

"Ein Kollege hat mir den Zeitungsbeitrag mit MOZ-Aufruf mitgebracht", sagt Böhme. Eine gute Woche lang lief die Aktion "ältestes Fahrrad gesucht" anlässlich des 200. Geburtstag der Erfindung des Zweirades. Etliche Leser haben sich daran beteiligt.

Alicja Oltersdorf aus Bad Saarow schickte Bilder von zwei Rädern. Eines ist ein feuerrotes Mifa-Herren-Rad, wie es zu DDR-Zeiten häufig zu sehen war. Die 1907 gegründeten Mitteldeutschen Fahrradwerke in Sangerhausen, die in den 1950er Jahren Volkseigener Betrieb wurden, stellten es her. Das zweite Modell ist ein silbergraues Diamant-Damenrad mit breitem Sattel.

Auch Henriette Brendler, die für das Spree-Journal regelmäßig in historischen Zeitungen blättert, radelt täglich mit ihrem Diamant-Rad durch die Stadt. Dessen Geschichte kennt sie gut: "Meine Mutter hat es 1965 zur Jugendweihe bekommen." Nach 30 Jahren übergab die Mutter das treue Gefährt ihrer Tochter. "Bei meinem eigenen Diamant-Rad war damals der Rahmen gebrochen", weiß Henriette Brendler noch. Die 34-Jährige mag die alten Modelle, weil sie sich "gemütlicher fahren, man Sachen im Korb transportieren kann und sie nicht so schnell geklaut werden."

Gemütlich hatten es Einradfahrer vor dem Krieg nicht unbedingt auf ihren Sportgeräten. Im Fundus des Ketschendorfer Rad-Touren-Clubs gibt es noch ein solches Modell mit Holzsattel. "Beim Stadtfest wollte es ein Mann ausprobieren", sagt KRTC-Chefin Irina Retzlaff. "Aua, aua", sei sein Kommentar gewesen. Auch die Räder der Reigenfahrer-Mannschaft von 1926 schlummern noch im Container.

Das vermutlich älteste Rad der Stadt steht im Fürstenwalder Museum: ein Hochrad von etwa 1870. Der Besitzer musste auf einen Sattel klettern, der sich etwa auf Höhe des 1,40-Meter-großen Vorderrades befand. Das Fahren dieser Modelle war gefährlich - und in der Anfangszeit Männern vorbehalten. "Damals war das Fahrrad noch ein Statussymbol", sagt Museumschef Guido Strohfeldt.