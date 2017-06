artikel-ansicht/dg/0/

Er hatte den Deutschen die Wiedervereinigung gebracht und den Ostdeutschen blühende Landschaften versprochen. Doch der Zusammenbruch weiter Teile der Wirtschaft in den neuen Ländern führte zu Massenarbeitslosigkeit, Abwanderung, Resignation, Wut. Und im Westen fiel langsam auf, wie viele Milliarden und Abermilliarden die Vereinigung kosten würde. So gar nicht zur Freude der Bürger, denen Kohl anfangs hatte weismachen wollen, die Einheit lasse sich aus der Portokasse zahlen. Aber Kohls Regierung wurstelte nur noch weiter, als sei nicht alles neu, als seien die Herausforderungen nicht gewaltig. Die Quittung war die Abwahl. Die für viele im Westen auch das Ende einer schier unendlich wirkenden Kanzlerschaft war. Und als Befreiung empfunden wurde. Die Spendenaffäre und der Starrsinn, den er dabei an den Tag legte und zum Bruch mit seiner Partei führte, die er so lange geführt hatte, gab Kohls Image den Rest.

Und trotzdem gibt die Rückschau den Blick frei auf einen Mann, der in einem unwiederbringlichen Augenblick der Geschichte, in einem sehr überschaubaren Zeitfenster, erst vorsichtig und dann sehr beherzt die Chance ergriff, Bundesrepublik und DDR zu vereinen. Kohl hatte die Stimmung im Osten, den er im Gegensatz zu vielen anderen West-Politikern aus eigener Anschauung kannte, genau erfasst. Das allein aber reichte natürlich nicht. Gelingen konnte die Wiedervereinigung nur, weil Kohl in den Jahren zuvor nie einen Zweifel daran gelassen hatte, ein tief überzeugter Europäer zu sein, der den Kontinent nicht noch einmal durch einen großen Krieg verwüsten lassen wollte, der nach Aussöhnung strebte. Und weil Franzosen und Briten wussten, dass das nicht nur Lippenbekenntnisse des Oggersheimer waren, haben sie eigene Bedenken in Sachen Einheit letztlich hintan gestellt. Weil er stets fest an der Seite der Amerikaner gestanden hatte, ließen die ihn gewähren. Und auch Michail Gorbatschow wusste Helmut Kohl letztlich zu überzeugen, weshalb die Sowjetunion zustimmte.

Eine Folge der so erreichten Einheit war dabei, dass der Bundeskanzler nun das europäische Projekt noch weiter vorantrieb, um auch die letzten Zweifel der Nachbarn zu zerstreuen - etwa mit dem Euro. Wie bereits bei der Wiedervereingung waren für Kohl Wirtschaft und Finanzen nur Hilfsmittel des Politischen. Der Euro war vor allem außen- und sicherheitspolitisch motiviert. Am Euro-Geburtsfehler, eine gemeinsame Währung einzuführen, ohne eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik zu haben, knabbern wir heute noch.

Und so bleibt festzuhalten: Ohne Helmut Kohl hätte es dieses Deutschland, dieses Europa nicht gegeben. Und das ist eine wahrlich historische Leistung.