SchÃ¤uble riskiert den Regelbruch

Frankfurt (Oder) (MOZ) Dass Wolfgang Schäuble keine Lust auf einen neuen Bundestagsbeschluss in Sachen Griechenland hat, liegt auf der Hand. Der Finanzminister möchte einer erneuten Diskussion über das leidige Thema vermeiden, zumal das die Wähler wieder daran erinnern könnte, dass man sich genau wegen Griechenland mal so richtig über Kanzlerin Angela Merkel aufgeregt hat. Im Hinterkopf hat der Finanzminister wahrscheinlich die Sorge, dass das Thema zu zusätzlichen Stimmen für die AfD führen könne.

So richtig dieser Gedanke auf den ersten Blick sein mag, so falsch stellt er sich auf den zweiten heraus. Mehrere Untersuchungen haben inzwischen recht eindeutig belegt, dass viele wegen Griechenland zur AfD abgewanderten Wähler sich gar nicht mal so sehr darüber aufgeregt haben, dass dem Land geholfen wurde. Was sie empört hat, sind vielmehr vermeintliche und tatsächliche Regelbrüche, die die Euro-Gruppe begangen hat.

Und genau derselbe Zorn wird wieder auflodern, wenn der Bundestag nicht über das Programm abstimmt. Denn dessen Mandat galt eben nur, wenn der Internationale Währungsfonds in Sachen Griechenland-Rettung weiterhin an Bord ist. Tatsächlich ist er das nicht mehr und die sogenannte Beteiligung nur Augenwischerei. Verzichtet die Koalition auf eine Abstimmung, wird sie dafür im September bei der Wahl bestraft.