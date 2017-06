Ideenaustausch als Anstoß

artikel-ansicht/dg/0/

Elstal (MOZ) Probleme und Missverständnisse sind offenbar ausgeräumt: Im Zuge der Diskussionen zur Essensversorgung in der Elstaler Kita Sonnenschein haben sich laut Angaben von Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) die Kitaleitung, Erzieher und Eltern mit Vertretern der Verwaltung in Abstimmung mit dem Versorger Sodexo und dem Dienstleister GDS an einen Tisch gesetzt, um mögliche Kritikpunkte auszuräumen. Laut Schreiber ist das gelungen.