artikel-ansicht/dg/0/

Miami (dpa) US-Präsident Donald Trump hat sich während einer Rede in Miami am Freitag nicht zum Tod von Altkanzler Helmut Kohl geäußert. Trump hatte sich zu Beginn seiner knapp halbstündigen Rede zur Kuba-Politik auch zu anderen Aspekten geäußert: Etwa zur Heimkehr des 17 Monate in Nordkorea festgehaltenen Studenten Otto Warmbier und zur Genesung des angeschossenen Kongressabgeordneten Steve Scalise. Kohl erwähnte er jedoch mit keiner Silbe. Zuvor hatten die US-Präsidenten Bill Clinton und George H.W. Bush bereits Kohls politische Leistungen gewürdigt. Es wird erwartet, dass das Weiße Haus am Nachmittag (Ortstzeit) eine Stellungnahme im Namen Trumps abgibt.