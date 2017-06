Porträt von Thomas Winkelmann enthüllt

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Häppchen, staatstragende Reden und Musik: Knapp 250 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport haben es sich am Freitagnachmittag beim Jahresempfang des Landkreises Barnim in und am Paul-Wunderlich-Haus gut gehen lassen. Am Vortag der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen des Sitzes der Kreisverwaltung wurde ein Gemälde der in Eberswalde lebenden und arbeitenden Künstlerin Antoinette enthüllt. Das Bild zeigt den Architekten Thomas Winkelbauer, der das vielfach preisgekrönte Paul-Wunderlich-Haus entworfen hatte und im April 2015 im Alter von nur 54 Jahren überraschend verstorben war. Die Pastellzeichnung ist 1,60 Meter hoch und einen Meter breit. Sie wird fortan in dem Flur ausgestellt, der zum Büro des Landrates führt. Das Werk ist unvollendet - ein Hinweis auf den plötzlichen Tod des Porträtierten. An der Enthüllung nahm auch Manuela Winkelbauer, die Witwe des Verstorbenen, teil.