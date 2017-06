Zurück zu Grenzkontrollen

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt/Angermünde (MOZ) An den Grenzübergängen zu Polen werden seit dieser Woche wieder Passkontrollen durchgeführt. Die Bundespolizeiinspektion Angermünde beor-dert zusätzliche Posten und Streifen an die Grenze. Grund sind erhöhte Sicherheitsanforderungen während des G-20-Gipfels in Hamburg.

Stop zur Passkontrolle: Bundespolizisten sind vorübergehend wieder an den Grenzübergängen präsent © Bundespolizei

"Den Ausweis bitte" - dazu können Reisende von und nach Polen jetzt möglicherweise von Bundespolizisten der Inspektion Angermünde innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches Uckermark, Barnim und Märkisch-Oderland an den Grenzübergängen Rosow, Mescherin, Schwedt, Hohenwutzen und Küstrin aufgefordert werden. Die Grenzschützer sind dort wieder als Kontrolleure präsent, nachdem Bundesinnenminister Thomas de Maiziére in dieser Woche Grenzkontrollen an den deutschen Schengen-Binnengrenzen angeordnet hat.

"Damit soll die Sicherheit des G-20-Gipfels der Staats- und Regierungschef in Hamburg, der am 7. und 8. Juli stattfindet, erhöht werden. Störer oder potenzielle Gewalttäter, die über die deutschen Grenzen ins Land wollen, sollen rechtzeitig erkannt und aus dem Verkehr gezogen werden", erklärt Inspektionsleiter Tobias Looke. "Allerdings werden die Kontrollen nicht wie früher vor dem Schengenabkommen an festen Kontrollstützpunkten bei jedem Bürger durchgeführt, sondern lageabhängig und räumlich flexibel. Sie sind zeitlich begrenzt bis zum 11. Juli", sagt der Polizeidirektor und erinnert die Bürger daran, dass sie verpflichtet sind, selbst bei kurzen Einkaufs- oder Tank-Trips nach Polen immer Personalausweis oder Pass bei sich zu tragen.

An allen Grenzübergängen oder im nahen Umfeld und im grenzüberschreitenden Bahnverkehr sind Bundespolizisten in Zivil und Uniform präsent und überprüfen den Reiseverkehr. Bei entsprechenden Auffälligkeiten oder Verdachtsmomenten können sie Reisende herauswinken und die Personalien kontrollieren. Man vertraue da auf die Erfahrung und das geschulte Auge seiner Mitarbeiter und arbeite auch mit dem polnischen Grenzschutz, den Kollegen der benachbarten Inspektionen und dem Zoll zusammen, so Tobias Looke. Um angesichts der ohnehin angespannten personellen Situation in der Bundespolizei diese zusätzlichen Kontrollen absichern zu können, hat der Inspektionsleiter für diese Zeit eine Urlaubssperre verhängt.

Insgesamt 330 Mitarbeiter sind in der Bundespolizeiinspektion Angermünde beschäftigt, einschließlich aller Reviere von Gartz bis Manschnow, des Ermittlungsdienstes und der Führungsgruppe. Rund ein Drittel ist ständig zu anderen Aufgaben abgeordnet, zum Beispiel zur Unterstützung im Flughafen Tegel oder an den Grenzübergängen mit großen Flüchtlingströmen in Bayern. Auch überall dort sorgt der G-20-Gipfel zusätzlich für erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.

Behinderungen des fließenden Grenzreiseverkehrs von und nach Polen befüchten die Angermünder Bundespolizisten durch die wiedereingeführten Kontrollen kaum. "Wir werden nur eingreifen, wie es für die Sicherheit erforderlich ist. Dennoch müssen Reisende mit Kontrollen rechnen."