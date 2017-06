Kanuten paddeln zum Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die Sportler vom Eberswalder SV Empor nahmen erfolgreich an den Landesmeisterschaften im Kanurennsport teil. Eine Auswahl von 14 Sportlern machte sich samt Mannschaftsleiterin Andrea Henke auf den Weg zum Beetzsee in Brandenburg an der Havel.