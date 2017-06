32 Medaillen erpaddelt

artikel-ansicht/dg/0/

Sportler im Alter von zehn bis 15 Jahren sowie Übungsleiter und Helfer fieberten den Wettbewerben entgegen. Den Auftakt gab es mit dem Mehrkampf der B- und A-Schüler. Hierbei waren die athletischen Disziplinen 1000-m-Lauf und Kugelschocken sowie für die A-Schüler noch Standweitsprung zu absolvieren. Zudem mussten eine 2000-m-Strecke im Boot von den B-Schülern sowie 1000 m von den A-Schülern gepaddelt werden. In der Gesamtwertung des Mehrkampfes war Tim Marquardt (Jahrgang 2004) am erfolgreichsten: Er wurde Landesmeister. Außerdem in die Medaillenränge schafften es Rio Sternkiker (2007), Chantal Tornow (2004/trainiert an der Sportschule in Potsdam) und Isabell Borchardt (2006) mit Silber sowie Merle Stelse (2007), Julia Gubejdulin, David Maily und Kevin Engel (alle 2006) mit Bronze.

In der Mehrkampf-Mannschaftswertung belegten die Oderstadt-Kanuten sowohl im Jahrgang 2006 als auch im Jahrgang 2007 den zweiten Platz.

Nach den athletischen Disziplinen begannen die Vorläufe über 200 m und 500 m in den Einer- und Mannschaftsbooten, bei denen an den zwei darauffolgenden Tagen die Endläufe stattfanden. Hierbei wurden insgesamt 24 Me-daillen durch die PCK-Kanuten erpaddelt: drei goldene durch insgesamt fünf Kanuten, neun silberne und zwölf bronzene. Neue Landesmeister aus dem Schwedter Verein wurden Moritz Schlomsky (2002/im Kajak-Vierer), Maike Weidemann (2003) und Nele Pirscher (2004/beide ebenfalls im K4) sowie Merle und Jette Stelse (beide 2007/im Canadier-Zweier).

Weitere Podestplätze sicherten sich Robin Ostermann, Ben Büchner, Bastian Urban, Rio Sternkiker, Karl Regorius, Sebastian Kühn, Merle und Jette Stelse (alle 2007), Benedikt Plessmann, David Maily, Kevin Engel, Linus Pirscher, Julia Gubejdulin, Isabell Borchardt, Kasandra Wazinska, Ena Wagenknecht, Zuzanna Marciszewska (alle 2006), Tim Marquardt, Chantal Tornow (beide 2004), Maike Weidemann (2003) und Moritz Schlomsky (2002). Viele der genannten Sportler konnten sogar mehrere Medaillen mit heim nehmen.

Trainerin Sandra Kiesow zeigte sich mit dem Gesamtergebnis von insgesamt 32 Medaillen (4/12/16) sehr zufrieden und dankte den unterstützenden Eltern Weidemann und Borchardt sowie den Übungsleitern Frau Tornow, Jenny, Theresa, Jasmin, Felix, Niklas, Johann, Sandra und Sascha. Außerdem ging ein Dankeschön an die Stadt Schwedt und die Wohnbauten für die bereitgestellten Busse.

Die nächsten Wettkämpfe stehen nun unmittelbar vor der Tür: für die älteren Sportler die Ostdeutschen Meisterschaften vom 22. bis 25. Juni in Brandenburg mit der Chance zur Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften und für die jüngeren Kanuten das "Heimspiel" am 8./9. Juli bei den Landesschülerspielen in Schwedt.