Stromausfall für 27 Minuten

Schönow (MOZ) Bei Tiefbauarbeiten in der Feldstraße in Schönow ist am Donnerstagmorgen ein Mittelspannungskabel beschädigt worden. Dadurch kam es zu einem Ausfall der Stromversorgung. Um 7.38 Uhr fielen zehn Trafostationen aus. Vom Stromausfall betroffen waren rund 1500 Kunden der Stadtwerke. Um 8.05 Uhr konnten die Trafostationen wieder in Betrieb genommen werden. Das betroffene Kabel wird repariert.