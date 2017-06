Bau des SeeCarrés: Zylla weiter zuversichtlich

artikel-ansicht/dg/0/

"Ein Bauvorhaben in solchen Dimensionen ist nicht in fünf Minuten geklärt. Absprachen sind sehr aufwendig, insbesondere im Tandem mit dem Supermarktkonzern real", so Zylla. Für ihn sei es klar, dass zunächst nunmal die Bedarfsklärung aus Sicht des Investors und Projektentwicklers S&G Development an erster Stelle stünde, Stichwort Vermarktung. "Auch das braucht Zeit."

Auf der Internetseite zur Akquise von Unternehmen, die sich im SeeCarré ansiedeln wollen, sind nun die Grundrisse der Vermietungspläne vom Erdgeschoss bis zum zweiten Obergeschoss ersichtlich, allerdings ohne konkrete Angaben dazu, für welche Flächen bereits Mietverträge mit wem abgeschlossen sind. Für das rund 75 Millionen Euro teure Einkaufszentrum sollen als Mieter bislang, Stand März, der Drogeriekonzern dm, der Schuhhändler Deichmann, die Optikerkette Apollo, das Textilunternehmen Kult Olymp & Hades sowie einige Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe, darunter eine Apotheke, zu den Mietern, die auf zwei Ebenen und einer Gesamtfläche von 22.000 Quadratmetern Platz finden, gehören. Im zweiten Obergeschoss befinden sich Büroräume und Parkplätze.

Mit Blick auf die Vermietungspläne heißt es auf der Internetseite: Das "SeeCarré ist eine Klasse für sich mit einem facettenreichen Mix aus Produkten für den täglichen Bedarf und innovativen Service, internationalen Modemarken, Elektronik und Technologie und abwechslungsreicher Gastronomie und Produkten aus Nah und Fern und Cafés, die zum Verweilen einladen". Die CM Immobilienmanagement GmbH aus Wuppertal ist für die Vermarktung zuständig. Weitere Angaben waren trotz Anfrage nicht in Erfahrung zu bringen. Für Zylla sei es Angelegenheit des Bauherrn, wie es nun weitergeht. "Wir sind als Stadt keine Leumundszeugen und verweisen auf Verträge. Bauplanungsrecht besteht jedenfalls, bauordnungsrechtlich besteht wohl noch Klärungsbedarf." Nachdem die Planungen neu angepasst werden mussten und offenbar noch müssen, ist laut Angaben von Kreissprecherin Caterina Rönnert dem Bauordnungsamt noch kein neuer Bauantrag vorgelegt worden.

Selbst wenn das in den kommenden Tagen geschehen würde, könnte ein Baubeginn laut Zylla frühestens im September oder Oktober anstehen - und dann kommt fast schon der Winter.