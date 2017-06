Personalaufstockung bleibt ein Thema

artikel-ansicht/dg/0/

Da nun auch das Bürgeramt der Gemeinde von personellen Engpässen betroffen ist und deshalb die Notwendigkeit bestehe, die Öffnungszeiten zu verändern, passt das gewissermaßen ins Bild. So entfallen die Öffnungszeiten am Montag und Freitag bis auf Weiteres gänzlich, mittwochs ist ohnehin Ruhetag. Die telefonische Erreichbarkeit an diesen Tagen sei aber gegeben.

Indes hat der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Oliver Kreuels (CDU), eine Lösung des Problems angemahnt. "Dass das Bürgeramt vorübergehend nur noch an zwei Tagen für persönliche Gespräche vor Ort konsultiert werden kann, ist bedauerlich. Es ist sicherlich sinnvoll, mehr Bestandskräfte der Verwaltung anzulernen, damit der Publikumsverkehr aufrecht erhalten werden kann. Nur zwei Termine anbieten zu können, ist schlicht zu wenig, zumal erfahrungsgemäß vor den Sommerferien viele Menschen noch etwas zu erledigen haben. Für dringende Fälle müssen Lösungen gefunden werden", sagte er.

Mit dem unerwarteten Phänomen von Langzeiterkrankten haben gleichwohl viele Verwaltungen - auch im Havelland - zu kämpfen. "Wir können auf unvorhersehbare Ereignisse leider nur sehr schwer reagieren und deshalb nicht unendlich flexibel sein. Das Personalkorsett ist eng gebunden. Und eine Urlaubssperre wollen wir für unsere verdienten Mitarbeiter auch nicht auferlegen. Härtefälle wollen wir gleichwohl unbedingt vermeiden. Es ist sicherlich möglich, telefonisch kurzfristig Termine zu bekommen", so Bürgermeister Schreiber, der seiner Verwaltung eine extreme Leistungsfähigkeit, die auch vom Landkreis geteilt werde, attestiert.

Mit Blick auf die allgemeine Personalsituation will der Verwaltungschef das Gespräch mit der Politik suchen. Wenngleich die Personalkosten natürlich schon jetzt einen großen Haushaltsposten einnehmen, die Verwaltung in Wustermark aber nicht überproportional besetzt sei, müssten in absehbarer Zeit allerdings Lösungen gefunden werden. Denn: Wustermark wird weiter wachsen. Aktuell leben in der Gemeinde rund 9.100 Menschen, weitere 3.000 können in den kommenden sechs Jahren dazu kommen, schließlich wird vor dem Hintergrund zahlreicher Bauprojekte Wohnraum geschaffen. "Wir sind Dienstleiter für unsere Bürger. Mit der steigenden Einwohnerzahl werden auch die Anforderungen größer, soviel ist klar. Wir als Verwaltung optimieren uns aber auch stets selbst, um noch effektiver arbeiten zu können. Wir werden uns sicherlich auch konzeptionell weiterentwickeln", betonte Schreiber.