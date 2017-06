Kulturwochenende in Nennhausen

artikel-ansicht/dg/0/

Nennhausen (MOZ) Am vergangenen Wochenende lud das Kulturzentrum Rathenow im Rahmen der Reihe "Kultur auf tour" ins Schloss Nennhausen ein. Am Samstag gab es ein Harfenkonzert, am Sonntag einen Vortrag über den Gartenarchitekten Ludwig Lesser.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581952/

Jessyca Flemming lud die Gäste in der Orangerie auf eine Reise durch die mythische Welt der Kelten ein. Auf ihrer keltischen Harfe spielte sie Traditionelles aus England, Irland, Schottland, Wales und aus der Bretagne. Denn auch in diesem französischen Landstrich siedelten früher die Kelten. "Scarborough Fair" gehört, bekannt durch das Duo Simon & Garfunkel, mit "Greensleeves", "dem keltischsten Stück schlechthin", zu den beliebten Melodien. "Danny boy" sei eines der bekanntesten irischen Liebeslieder, und "Scotland the Brave" sei eine der drei inoffiziellen Nationalhymnen Schottlands, so Jessyca Flemming. "Was wollen wir trinken" kennt wohl fast jeder. Das Traditional mit dem bretonischen Titel "Son ar systr" stammt aus der Bretagne.

Während ihres 90-minütigen Konzerts erzählte Jessyca Flemming immer wieder auch kurze keltische Sagen, wie die des Feenritters und Beschützers des Waldes, Tam Lin. "So schön" und "zauberhaft", schwärmten die Zuhörer nach dem Konzert. Bereits seit ihrem siebenten Lebensjahr spielt Jessyca Flemming Harfe. "In dieser Musik liegt so viel Vielfalt", beschreibt die Berlinerin ihre Vorliebe für die keltische Harfe. "Diese kann man kreativer spielen und sich selbst mehr verwirklichen. Für ihre Musik sind, im Gegensatz zur Orchesterharfe, die Noten nicht so fest vorgegeben, sondern nur die Melodie." Weitere Informationen über die Harfinistin erhält man auf www.jessycaflemming-harfe.de.

Während des Wochenendes rundete die Ausstellung "Bilder in Acryl" der Malerin Ulrike Platz das Kulturwochenende auf Schloss Nennhausen ab. Die Malerin lebt seit 2014 mit im Schloss Nennhausen und stellte 16 Acryl-Bilder aus.