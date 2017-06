London feiert 91. der Queen nach

artikel-ansicht/dg/0/

London (dpa) Mit der farbenfrohen Parade «Trooping the Colour» feiert Queen Elizabeth II. heute ihren 91. Geburtstag nach. Die öffentliche Feier findet traditionell am zweiten Juni-Samstag in London statt - wenn in Großbritannien erwartungsgemäß besseres Wetter ist als an ihrem eigentlichen Ehrentag im April. Aufgrund der jüngsten Terroranschläge in London gelten diesmal erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Der eigentliche Geburtstag der Queen war am 21. April.