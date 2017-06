"Exponaten fehlt örtlicher Bezug"

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) "Ist das Museum Altranft im Sommer 2017 noch das Museum Altranft?" Unter dieser Fragestellung hat Kenneth Anders, Leiter des Programmbüros, die Bad Freienwalder Stadtverordneten am Donnerstagabend über den Stand des Transformationsprozesses informiert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581958/

"Ja und Nein", beantwortete Kenneth Anders die Frage gleich selbst. "Wir haben den Auftrag, das Museum für die nächsten fünf Jahre umzuwandeln", fügte er hinzu. Die Sammlung, die weiter geführt werde, sei eine Schiene. Das Museum beleuchte das Landleben aber nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart und wagt gleichzeitig einen Blick in die Zukunft.

Kenneth Anders erläuterte, wie wichtig der jährliche Zuschuss der Stadt in Höhe von 100 000 Euro für das Museum sei. "Die Landkreis-Mittel sind auf dem Stand von 2015 eingefroren und erlauben keine eigenen Projekte", sagte Anders.

Durch den Zuschuss aus Bad Freienwalde werden Fonds-Projekte unterstützt, wie die Kooperation mit dem Fontane-Haus in Schiffmühle, der Lokalfonds, aus dem der Schaukasten für Hans Ohnesorge, Begründer des Geologischen Lehrpfades Altranft, sowie Feste finanziert werden. Ein weiterer Teil fließe in den Handwerker-Fonds, der dem Bau der Milchbank in Altranft, der Reparatur der Schlossmauer und der Mitwirkung bei Veranstaltungen dient.

Nach drei Jahren habe sich das Museum verpflichtet, dem Kreistag und der Stadtverordnetenversammlung Rechenschaft abzulegen. Das Zwischenergebnis werde analysiert und dahingehend bewertet, ob das avisierte Ziel erreicht werden kann oder ein Umsteuern erforderlich ist.

Das Museum nenne sich jetzt nach Empfehlung einer Agentur "Oderbruch-Museum Altranft -Werkstatt für ländliche Kultur". Die 16 000 Exponate im Museum werden geordnet, sortiert und fachgerecht gelagert. Den Ausstellungsstücken hafte jedoch das Manko an, dass ihnen der Ortsbezug fehle. Es gehe nicht klar aus dem Objekt hervor, warum es typisch für Altranft oder das Oderbruch sei. "Für eine Ausstellung haben wir das einzige Stück mit örtlichem Bezug von der Albert-Heyde-Stiftung ausgeliehen", sagte Anders. Das soll sich bei den Ausstellungsstücken, die das Museum jetzt aufnimmt, ändern.

Ein mit Wissenschaftlern besetzter Sammlungsbeirat nimmt eine kritische Revision des Bestandes vor und richtet die Sammlung neu aus. Gleichzeitig installiere er noch in diesem Jahr ein Studiolo - eine Humboldtsches Gelehrtenzimmer - mit den besten Ausstellungstücken zum Oderbruch.

Das Museum habe sich entschieden, Jahresthemen festzulegen und in diesem Kontext Ausstellungen und begleitende Veranstaltungen wie Theater und Konzerte zu organisieren und dazu Partner zu finden. Vergangenes Jahr war das Handwerk mit der Handwerkskammer im Boot. Dazu gab es neben der Ausstellung unter anderem das Theaterstück "Veits Tanz", die Rockoper mit "Helio" und das Buch, in dem sich 30 Handwerker aus dem Oderbruch über ihr Handwerk äußerten sowie zuletzt den Ringmarkt. Zum Thema Wasser in diesem Jahr kooperiere das Museum mit dem Gewässer- und Deichverband Oderbruch (Gedo).

Neu seien die Werkstätten für Museumspädagogik im Schloss und im Fischerhaus: Dort sind die Weide-, Theater-, Korbmacher-, Flachs-, Woll-, Back- und Kochwerkstatt sowie das Gartenlabor angesiedelt. Zusammen mit dem ATV werde das Museum Veranstaltungen zu Ostern, zu Pfingsten die Jahresausstellung, das Erntekronen Binden, das Erntefest und die Themenveranstaltungen organisieren.

Anders verwahrte sich gegen das Gerücht, sie wollten sich alle nur Posten sichern.

"Wir sind alle freiberuflich tätig", betonte er. Das Team bestehe überwiegend aus sehr jungen Leuten, die innerhalb der vorgegebenen fünf Jahre eine sichere Struktur für das Museum schaffen wollen. Es gehe nicht vordergründig darum, neue Stellen schaffen zu wollen. Es gebe eine Gruppe, die sich in Hinterzimmern trifft und mit Beschwerden beim Landrat und den Fördermittelgebern versucht, schlechte Stimmung zu machen.

Das Freilichtmuseum in der alten Form hatte keine Zukunft, der Kreistag hatte bis Ende 2015 die Schließung besiegelt.