Pläne für das Pankschloss

Panketal (MOZ) Mit dem Bebauungskonzept für die Schönower Straße 106 - dort befindet sich die leerstehende und zunehmend verfallende Gaststätte Pankschloss - befasst sich der Ortsentwicklungsausschuss am Montag um 19 Uhr im Rathaus am S-Bahnhof Zepernick. Auf dem Areal will ein Investor ein Wohn- und Gewerbehaus errichten, das sich an der Straße am Amtshaus entlang zieht. Die Traufhöhe soll der des Rathauses entsprechen. Der vorgesehene Gewerbeanteil wird mit 20 Prozent angegeben.