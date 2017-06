Ehrennadel für engagierte Hohen Neuendorfer

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (zeit) Erstmals sind Menschen, die sich in und für Hohen Neuendorf einsetzen, mit einer Ehrenamtsnadel aus Silber und Gold gewürdigt worden. Folgende fünf Frauen und Männer haben am Freitagabend diese Auszeichnung auf dem Stadtempfang bekommen.

Janine Hellmuth engagiert sich als Schulhelferin an der Waldgrundschule. Sie wird dort auch als "gute Seele" des Hauses bezeichnet. Die Borgsdorferin Janette Budtke frisiert mehrmals im Jahr kostenlos die Haare von Obdachlosen in Oberhavel. Zudem organisiert sie in Borgsdorf die Konzertreihe "Rock im Hirsch" mit. Joachim Siebmann kennen viele als Schiedsrichter beim Tischtennisverein HSV 90 oder als Vorstandsmitglied der Hohen Neuendorfer Volkssolidarität. Zudem feuert er häufig im Kostüm von "Forsti" die Borgsdorfer Fußballspieler und Zuschauer an. Hjördes Wetzel leitet seit mehr als 20 Jahren den Bastelkreis der evangelischen Kirche in Hohen Neuendorf, der jedes Jahr zwei Basare organisiert. Der Erlös wird gespendet. Isolde Fontaine ist besser bekannt als "Kantinenfrau Isi". In der Borgsdorfer Grundschule teilt sie nicht nur das Essen aus, sondern ist Ansprechpartnerin bei den Kindern, die gerne auch ihre beiden Arbeitsgemeinschaften besuchen.