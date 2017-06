Ahrensfelder Triple noch in Reichweite

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde (MOZ) Hop oder Top - für Grün-Weiss Ahrensfelde geht es am Sonnabend um verdammt viel. Sowohl die erste also auch die zweite Mannschaft können aufsteigen, die dritte hat es schon geschafft.

Mit gleich allen drei Mannschaften die Meisterschaft holen - das wäre ein Triple, das den Grün-Weissen so schnell niemand nachmachen würde. Aber dazu sind die Randberliner auf Hilfe von außen angewiesen.

Der Schock saß tief bei der ersten Männermannschaft, die den Aufstieg in der Landesklasse Nord schon so gut wie sicher hatte. Doch die überraschende Niederlage am vorletzten Spieltag gegen Altlüdersdorf II war ein schwerer Schock für die Mannschaft und das Trainergespann Bernd Schönfelder und Sven Orbanke. Die Woche sei schwierig gewesen, berichtet Schönfelder. "Wir haben natürlich versucht, das aus den Köpfen rauszukriegen im Training." Doch das sei nicht so einfach.

72 Punkte hat Ahrensfelde bislang in der Liga gesammelt - das reicht normalerweise für den Aufstieg. Doch der Angermünder FC blieb die Saison über am Ball und nutzte seine Chance am vorletzten Spieltag und zog vorbei (74 Punkte). "Das war ein mächtiger Einschlag, auch für uns erfolgsverwöhnte Trainer", gibt Schönfelder zu.

Jetzt haben es die Ahrensfelder nicht mehr selber in der Hand. Verfolger Angermünde müsste gegen Einheit Grünow verlieren oder unentschieden spielen. Wenn dann die Barnimer drei Punkte gegen den FSV Schorfheide Joachimsthal holen, würde es noch was werden mit dem Aufstieg. Denn mit ihrer Toredifferenz von 80 Punkten hat Ahrensfelde das weitaus bessere Torverhältnis als seine Verfolger. "Wir hoffen jetzt voll auf Grünow und die taktischen Fähigkeiten der Manteufels. Die haben uns versprochen, dass sie alles dran setzten werden, zu gewinnen", gibt sich Bernd Schönfelder hoffnungsvoll. Allerdings ist der Ahrensfelder Angriff schwer dezimiert. Es fehlen verletzungsbedingt Steven Knörnschuild und Marc-Nelson Grzyp. Im Training hat sich nun auch noch Toregarant Vladimir Pestov verletzt, ist Sonnabend nicht dabei. Wird das zu kompensieren sein?

Auch die "Zweite" kann es noch packen. Das Kreisliga-Team liegt derzeit auf Platz zwei hinter Biesenthal mit drei Punkten Abstand. Verlieren die Biesenthaler gegen die ZG Zühlsdorf und gewinnt Ahrensfelde III, würden Letztere aufgrund des besseren Torverhältnisses aufsteigen. Auch hier ist also Spannung angesagt.