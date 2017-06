Smartphones und Banner

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Wer die Welt retten will, braucht dafür viele gute Ideen und noch mehr Elan: Über beides verfügen die Mitstreiter von Greenpeace Eberswalde im Überfluss: Aktuell nehmen sie sich defekter Smartphones an und bereiten die Protestwelle gegen den G 20-Gipfel in Hamburg vor.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581965/

Zeigt her Eure Smartphones: Andrea Wiesholzer, Annalena Lohaus und Lydia Kruse (v. l) nehmen am Diagnose-Stand von Greenpeace Eberswalde Anmeldungen für das Repair-Café entgegen.

Zeigt her Eure Smartphones: Andrea Wiesholzer, Annalena Lohaus und Lydia Kruse (v. l) nehmen am Diagnose-Stand von Greenpeace Eberswalde Anmeldungen für das Repair-Café entgegen. © MOZ/Sven Klamann

"Jeder Einzelne kann die Umwelt schützen", betont Lydia Kruse (23) von Greenpeace Eberswalde. Die 2011 gegründete Ortsgruppe der weltweit wirkenden, für ihre spektakulären Kampagnen bekannten Vereinigung zählt aktuell 15 Mitglieder, von denen zwischen acht und zehn wirklich aktiv sind. "Vor allem Studierende und Schüler machen bei uns mit", verrät Annalena Lohaus (24). Doch jeder, der sich für den Frieden und die Natur engagieren wolle, sei als Mitstreiter willkommen, fügt Andrea Wiesholzer (26) hinzu.

Mitte dieser Woche hatte Greenpeace Eberswalde auf dem Stadtcampus der Hochschule für nachhaltige Entwicklung an einen Diagnose-Stand eingeladen, an dem Smartphone-Besitzer ihre nicht mehr voll funktionsfähigen Geräte für ein Repair-Café anmelden konnten, das am 29. Juni von 16 bis 21 Uhr abgehalten werden soll. Und zwar im Haus 5, Raum 305, ebenfalls auf dem Stadtcampus. Eine weitere Gelegenheit, sich für die Bastelwerkstatt der besonderen Art registrieren zu lassen, gibt es am heutigen Sonnabend beim Tag der offenen Tür an der Hochschule, der zeitgleich mit dem Stadtfest FinE begangen wird.

Der Infostand von Greenpeace ist zudem der Ort, an dem Banner, Schilder und Transparente für die G 20-Protestwelle gestaltet werden können, zu der unter anderem Gewerkschaften, Umwelt-, Landwirtschafts- und Verbraucherschutzorganisationen bundesweit für den 2. Juli aufrufen. An diesem Tag kommen in Hamburg die Staats- und Regierungschefs zusammen. "Wir wollen zu einem farbenfrohen Bannermeer beitragen", kündigt Lydia Kruse an. Es gehe um Forderungen nach einem gerechteren Welthandel, einem konsequenteren Klimaschutz, sozialer Gerechtigkeit und die weltweite Stärkung der Demokratie, ergänzt Annalena Lohaus. Und Andrea Wiesholzer fügt hinzu, dass Greenpeace Eberswalde zusammen mit den Naturfreuden für den 2. Juli eine Busfahrt nach Hamburg organisiert habe. "Die Tickets gibt es online oder beim Tag der offenen Tür an unserem Stand", sagt das Mitglied.

Auch das Angebot, defekte Smartphones lieber unter fachkundiger Anleitung selbst zu reparieren, als sich ein neues Gerät zu kaufen, entspreche dem Anliegen von Greenpeace, zu einem schonenderen Umgang mit den Ressourcen beizutragen, betont Lydia Kruse. "Wenn das Display gesprungen ist oder der Akku schwächelt, gibt es Alternativen zum Wegwerfen", erklärt sie. Mit jedem Verzicht auf einen Neukauf würden weniger Metalle der Seltenen Erden gebraucht, deren Abbau die Umwelt belaste, oft unter Missachtung von Menschenrechten erfolge und immer wieder internationale Konflikte heraufbeschwöre, hebt Annalena Lohaus hervor. "Es spricht viel dafür, sich dem von der Industrie geschürten Trend zu widersetzen, stets das neueste Modell zu besitzen", urteilt sie. "Am Ende entlastet eine längere Laufzeit der Geräte schließlich auch den eigenen Geldbeutel", erklärt Andrea Wiesholzer.

Bei den gängigen Modellen betrage Reparatur-Erfolgsquote nahezu 100 Prozent, gibt Lydia Kruse Erfahrungswerte wieder. Das gelte für das iPhone 4 bis 6 plus, das Nexus sowie das Samsung Galaxy S 3 und S 4. Das Werkzeug fürs Repair-Café am 29. Juni werde gestellt, fachkundige Anleiter seien vor Ort.

Kontakt zur Ortsgruppe per E-Mail an presse@eberswalde-greenpeace.de, Bustickets unter https://busse.g20-protestwelle.de/fahrkarten