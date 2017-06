Kreis lädt zu Gewässerschau an die Spree

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am Montag führt die Untere Wasserbehörde die Gewässerschau "Spree" für den Flussabschnitt zwischen Werder und Drahendorf durch. Anders als in den Vorjahren erfolgt der Auftakt diesmal nicht direkt am Gewässer, sondern im Landratsamt. Treffpunkt ist um 9 Uhr in der Kreisverwaltung in Beeskow (Breitscheidstraße 7, Haus A, Raum A 127). Dort wird über den Gewässerzustand informiert und die Beteiligten haben Gelegenheit, anstehende Aufgaben bei der Gewässerunterhaltung zu erörtern und aktuelle Maßnahmen vorzustellen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Bereiche der Krummen Spree und Drahendorfer Spree in Augenschein zu nehmen. Für die Anfahrt zu den einzelnen Schauorten ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich, teilt die Kreisverwaltung mit.