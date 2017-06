Leichtathletik für Nachwuchs

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Gleich drei Nachwuchs-Leichtathletikveranstaltungen hält Frank Seemann vom KSC Neutrebbin in den nächsten Wochen parat. Am Montag macht der Kurparklauf in Bad Freienwalde den Anfang. Um 16 Uhr treffen sich Kita- und Schulkinder in der Erholungsoase der Kurklinik. Am 5. Juli folgt ein Leichtathletiktreff für die Nachwuchstalente der Jahrgänge 2008 und 2009 auf dem Altreetzer Sportplatz. Angedacht ist ab 16 Uhr ein Dreikampf in den Disziplinen Ballwurf, Weitsprung sowie 50-Metersprint. Zudem hat Organisator Seemann auch noch einen 450-Hindernislauf im Angebot. Anmeldungen sind für das Altreetzer Meeting unter Telefon 0172 8503773 erforderlich.