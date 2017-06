Posse um Ziltendorfer Wappen

artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf (MOZ) "In Blau unter silbernem Wellenbalken eine goldene Korngarbe, begleitet rechts von einem goldenen Kleeblattkreuz und links von einem goldenen Doppelhaken" - so lautet die fachsprachliche Beschreibung des Ziltendorfer Wappens, um das es derzeit eine juristische Auseinandersetzung gibt. Die Gemeinde hat Ralf-Michael Teichert untersagt, auf dessen privater Internetseite ziltendorf.com das Wappen zu verwenden.

Amtsdirektor Danny Busse erklärte in der jüngsten Gemeindevertretersitzung: "Die Nutzung des Gemeindewappens ist unrechtmäßig. Wir haben Herrn Teichert im Vorfeld mehrfach außergerichtlich aufgefordert, dies zu unterlassen, worauf er nicht reagiert hat. Wir haben ihn eingeladen an der Sitzung teilzunehmen und die Dinge zu erklären, aber das hat er abgelehnt."

Bürgermeister Danny Langhagel äußerte sich ebenfalls kritisch zu dem Thema. "Ich finde es ein Unding. Wir haben lange über die Internetseite geredet und festgestellt, dass es grenzwertig ist, was da zum Teil geschrieben wird. Als Leser kann man nur erahnen, dass es nicht die offizielle Seite der Gemeinde ist", erklärte der ehrenamtliche Bürgermeister. "Es hätte locker eine Lösung für das Problem geben können. Man hätte einfach darüber reden können, stattdessen hat Herr Teichert mit einem Rechtsanwalt angefangen. Die kommerziellen Interessen hinter der Internetseite verbieten es einfach, das Wappen zu verwenden. Wir wollen damit Schaden von der Gemeinde abwenden." Langhagel kritisierte außerdem, dass auf ziltendorf.com die Festzeitschrift zur 750-Jahr-Feier aus dem vergangenen Jahr kostenlos heruntergeladen werden konnte. "Da gibt es klare rechtliche Urheberrechtsbestimmungen, daher kann die Schrift nicht einfach frei im Internet verfügbar sein."

Kritik an dem Vorgehen kam von Gemeindevertreter Thoralf Schapke. Er hatte den Punkt auf die Tagesordnung gebracht und erklärte zu den Ausführungen: "Ich finde es beschämend für die Gemeinde, einen Bürger zu verklagen, weil dieser das Wappen des Ortes für eine Internetseite verwendet. Dieses Vorgehen reißt tiefe Gräben in die Gemeinde. Ich verstehe nicht, warum jetzt auf einmal Eile geboten ist, da das Wappen doch seit 17 Jahren auf der Internetseite genutzt wird", sagte Schapke und ergänzte: "Ich erwarte, dass der Bürgermeister die Klage zurückzieht, ansonsten muss er zurücktreten."

Auch in Richtung Amtsdirektor nahm Schapke kein Blatt vor den Mund: "Es hat System, dass wir mit Halbwahrheiten von der Amtsverwaltung gefüttert werden. Herr Busse, Sie haben Mitschuld daran, dass Skepsis angebracht ist. Ich war deshalb auch bei der Amtsaufsicht." Der Angesprochene ließ dies nicht auf sich sitzen und erwiderte: "Jetzt hier mit Unterstellungen zu kommen zeugt von Charakterlosigkeit. Herr Schapke, ich kenne von Ihnen nur Empörungs-E-Mails. Sie kündigen immer große Enthüllungen an, und am Ende erweisen sich diese dann als Rohrkrepierer. Um Schaden von der Gemeinde abzuwenden, musste ich handeln", sagte Danny Busse woraufhin Thoralf Schapke antwortete: "Die Gemeinde hat aber lediglich ein Nutzungsrecht für die Festschrift. Worum geht es eigentlich?" Der Amtsdirektor beschloss den Disput: "Es geht um die Einhaltung des Rechts."

Ralf-Michael Teichert erklärte gegenüber der MOZ: "Ich schreibe auf meiner Seite, die seit 17 Jahren mein privates Hobby ist, hin und wieder auch kritische Dinge. Daher wollen mich Herr Busse und Herr Langhagel gerne weghaben. Allerdings habe ich von unserem früheren Bürgermeister Frank-Reiner Vierling unter Zeugen die Erlaubnis erhalten, das Wappen verwenden zu dürfen", berichtete Teichert.

Das Gerichtsurteil in dem Fall steht noch aus.