Wirrwarr bei der Tätersuche

Kein Drehbuchautor käme auf die Idee, sich eine solche Krimihandlung auszudenken. Die Geschichte kommt so verwirrend und so hanebüchen daher, dass sie sich nur im wahren Leben zutragen konnte. Die Hauptrollen spielen der Finower Unternehmer und Kommunalpolitiker Viktor Jede, dessen Geschäfts- und Wohnhaus an der Altenhofer Straße 63 Anfang Januar dieses Jahres mit schwarzer Farbe beschmiert wurde, ein 14 Jahre alter Graffitisprüher, den der Geschädigte mit detektivischem Spürsinn gefasst hatte, sowie mehrere dazu geholte Polizeibeamte, die sich vom Tatverdächtigen die Personalien geben ließen und später einen Abschlussbericht verfassten, in dem von konkreten Hinweisen nicht mehr die Rede war.

"Ich hab' der Polizei doch den Täter auf dem silbernen Tablett präsentiert", wundert sich Viktor Jede über das Schreiben aus der Eberswalder Zweigstelle der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), in dem ihm am 11. Mai mitgeteilt wurde, dass das Verfahren wegen Sachbeschädigung eingestellt sei, weil der Täter nicht ermittelt werden konnte und weitere Nachforschungen zurzeit keinen Erfolg versprächen. Der Betreiber eines Ersatzteilecenters versteht die Welt nicht mehr. Seine Verblüffung erklärt sich aus dem Ablauf des Geschehens, das er so in Erinnerung hat: Am Morgen des 2. Januar hat Viktor Jede an der Fassade seines Wohn- und Geschäftshauses das Buchstabenkürzel ABRA entdeckt, das über Nacht dort aufgebracht worden war. Auf der sandigen Fläche davor machte der Geschädigte eine deutlich erkennbare Fußspur aus, die Aufzeichnung der Videokamera zeigte einen Jugendlichen mit Basecap und legerer Kleidung, der so markant aussah, dass sich der Geschäftsmann zutraute, ihn wiederzuerkennen. Folglich begann er, von seinem Bürofenster aus die Passanten zu beobachten. "Als mir schließlich der Typ begegnete, bin ich zu ihm geeilt, habe ihn angesprochen und in den Laden geholt", berichtet Viktor Jede. Zuvor habe er ihn einen Fußabdruck in den frisch gefallenen Schnee setzen lassen, der dem des vermutlichen Täters 1:1 entsprochen habe. Nach anfänglichem Abstreiten sei der junge Mann schließlich geständig gewesen. Auf den Heftern, die er in seinem Rucksack mit sich führte, hätten dieselben Schriftzeichen wie auf der Fassade geprangt. Den von ihm gerufenen Polizisten habe er die Videoaufzeichnung sowie ein Foto von dem Fußabdruck mitgegeben. "Die Beamten haben mit dem Jungen gesprochen", sagt der Anzeigenerstatter.

Der 14-Jährige sei am Tag darauf mit seinem Vater in den Laden gekommen und habe versucht, das Gesprühte wieder zu entfernen. "Das macht doch keiner, der unschuldig ist", findet Viktor Jede, der erwartet hätte, dass der Täter zu gemeinnütziger Arbeit herangezogen wird.

"Der uns vorliegende Abschlussbericht der Polizei lässt mitnichten Rückschlüsse auf den Täter zu", erklärt hingegen Oberstaatsanwalt Thomas Meyer. Die ihm erst jetzt bekanntgewordenen Schilderungen seien für ihn Anlass genug, das Verfahren wieder aufzurollen, kündigt der Leiter der Eberswalder Außenstelle an. Es werde eine erneute Befragung aller Beteiligter geben.

Was bei den Ermittlungen schiefgegangen ist, wird sich schwer aufklären lassen. Für die Polizeidirektion Ost sagt deren Sprecherin Astrid Reinecke, dass die Akte längst bei der Staatsanwaltschaft liege. "Deswegen können wir den Ablauf nicht mehr nachvollziehen", sagt sie.