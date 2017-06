Heckmann-Geschäftsführe geht iin Ruhestand

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bei der Heckmann Stahl- und Metallbau Ost GmbH hat es am Freitag einen Generationswechsel gegeben. Der bisherige Geschäftsführer Eberhard Kirsch hat direkt an seinem 65. Geburtstag den Staffelstab an zwei Nachfolger übergeben. Sein Name wird aber immer mit der Erfolgsgeschichte dieses Unternehmens verschmolzen sein.

"Liebling, ab morgen bin ich immer zu Hause." Mit diesen - an seine Frau Christine gerichteten - Worten beginnt die letzte Rede von Eberhard Kirsch als Geschäftsführer der Heckmann Stahl- und Metallbau Ost GmbH in Eisenhüttenstadt. 23 Jahre lang hat er das Unternehmen geleitet und es mit Köpfchen, Leidenschaft und Herz zu dem gemacht, was es heute ist. An dem Namen Heckmann kommt man in der Metallbranche schon lange nicht mehr vorbei, wenn es um Qualitätsprodukte geht. Europaweit gibt es Aufträge. Und auch in der Region hat das Unternehmen Spuren hinterlassen: ob nun auf der Freilichtbühne, am Eisenhüttenstädter Busbahnhof oder aber am Frankfurter Oderturm. Mit 20 Mitarbeitern und einer Werkhalle an der Oderlandstraße ging es in 1994 los, mittlerweile sind dort 130 Menschen beschäftigt, es gibt sechs Hallen und einen laut Gesellschafter Heinz Heckmann "hervorragenden Maschinenpark".

"Die Jahre bis 1999 waren schwierig, weil uns keiner kannte. Aber dann ging es bergauf", erinnert sich Eberhard Kirsch, der einst im EKO Betriebs- und Zerlegungsmechaniker gelernt hat, dann an der Berufsschule lehrte, zwischendurch ein Fernstudium der Werkstoffkunde abschloss und schließlich bis 1994 Leiter der Zentralwerkstatt war, die heute als Ferrostaal bekannt ist. Dann wechselte er zu Heinz Heckmann, der händeringend einen qualifizierten und engagierten Chef für seine neue Niederlassung in Eisenhüttenstadt suchte. "Ohne Eberhard Kirsch würde es das hier alles wahrscheinlich gar nicht geben", sagt der 75-Jährige, der die Geschäftsführung der Heckmann-Gruppe vor zehn Jahren an seinen Sohn übertrug. "Die Chemie zwischen Eberhard und mir hat von Beginn an gestimmt", erzählt er beim Geburtstags- und Abschiedsessen in einer der Hallen. Kirsch sei zielstrebig, fachmännisch versiert und er habe immer gute Ideen gehabt. Bei seiner Dankesrede vor etwa 100 geladenen Gästen in einer der Werkhallen, zu denen auch Landrat Rolf Lindemann, Eisenhüttenstadts Bürgermeisterin Dagmar Püschel sowie ihr Vorgänger Rainer Werner, und viele andere Unternehmer und Wegbegleiter aus Eisenhüttenstadt und Umgebung gehören, prognostiziert Heckmann in Richtung seines Freundes Eberhard Kirsch: "Als Unternehmer, der du bist, wirst du nie ganz aussteigen können. Du wirst weiterhin ein Ratgeber sein."

Auch seitens der Handwerkskammer Frankfurt gibt es viel Lob an diesem Tag und sogar die Ehrenurkunde des Handwerks. "Ich bin sprachlos", rutscht es dem Jubilar bei all den Gratulationen und anerkennenden Worten heraus. Und ja, er habe auch ein wenig zittrige Knie gehabt vor und bei seiner letzten Rede als Chef. "Aber ich bin sicher: Die Heckmann Stahl- und Metallbau Ost GmbH wird ihren Weg erfolgreich weitergehen", erklärt er und blickt auf seine zwei Nachfolger, die er langfristig eingearbeitet hat und die jahrelang durch die Heckmann-Schule gegangen sind.

Randy Millatz (33) wird sich ab sofort um das Personal und die Buchhaltung kümmern und Helgo Stolz (52) um das operative Geschäft. Eine Doppelspitze also. "Allein schafft man das nicht mehr", sagt Eberhard Kirsch. "Die zwei werden das alles etwas anders machen, aber sie können das", ist der Neu-Ruheständler optimistisch. "Die Erfahrung, die er hat, müssen wir erst noch machen", sagt Millatz. Wichtig sei es, die vorhandenen Netzwerke weiter zu pflegen, auch künftig eine schlagkräftige Truppe zu haben und neue Kunden zu bekommen. "Da darf man sich keine Schwachheiten leisten."

Apropos Truppe, nach der offiziellen Runde mit Anzug und Krawatte ist auch die gesamte Belegschaft noch zur Geburtstags- und Abschiedsparty eingeladen. "Das ist mir wichtig", betont Eberhard Kirsch und sagt mit Blick auf seine Mannschaft dankbar: "Visionen werden erst wahr, wenn sie von vielen getragen werden."