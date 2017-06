Parteien müssen für Werbung zahlen

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Zur Bundestagswahl werden möglicherweise weniger Plakate an den Laternen der zehn Letschiner Ortsteile hängen. Am Donnerstagabend haben die Gemeindevertreter mehrheitlich beschlossen, ihre Gebührenordnung zur Straßensondernutzungssatzung zu ändern. Danach müssen nun nicht nur gewerbliche Werber für Plakatierung zahlen, sondern auch Parteien. Bei Wahlwerbung unter zehn Quadratmeter sind täglich 0,057 Euro und über zehn Quadratmeter 0,033 Euro je Plakat fällig. In der Diskussion sprachen sich Abgeordnete gegen einen Sonderpassus aus, der Ausnahmen billigt. Hauptamtsleiter Alexander Haase nannte das Beispiel von Einzelbewerbern oder kleineren Gruppen, die um die Wählergunst werben wollen, aber finanziell nicht in der Lage wären. Gebühren dürften nicht "drosselnde Wirkung" haben, so heiße es im Gesetz. Aus Gründen der Gleichbehandlung wurde das abgelehnt. Das hieße letztlich, zu prüfen, wie vermögend ein Antragsteller ist.

Letschin betritt damit Neuland. In den umliegenden Ämtern und der Stadt Seelow können Parteien sechs Wochen vor der Wahl nach wie vor kostenfrei werben. "Sie müssen es jedoch anmelden", erklärt Jutta Lutter von der Amtsverwaltung Neuhardenberg. Das gilt auch in allen anderen Kommunen. In Neuhardenberg gibt es zudem eine Besonderheit - den denkmalgeschützten Anger. Dort dürfe nicht geworben werden, erläutert Jutta Lutter. Die Parteien bekämen die entsprechenden Plätze zugewiesen. In den befragten Verwaltungen sah man den Letschiner Vorstoß kritisch, meinte, dass dies rechtlich bedenklich wäre. Steffen Streu, Sprecher des Infrastrukturministeriums in Potsdam, bestätigte auf MOZ-Anfrage jedoch, dass auch für Wahlwerbung Gebühren erhoben werden können, wenn eine Kommune dies per Satzung festlegt. Dazu habe es 2015 vom Land eine Regelung gegeben. "Solch eine Satzung harmoniert mit den gesetzlichen Regelungen", sagte Streu.