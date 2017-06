RÃ¼dnitz setzt auf Wohnen

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdnitz (MOZ) Mit mehreren Bauvorhaben hat sich die Rüdnitzer Gemeindevertretung am Donnerstagabend befasst. Zum einen soll ein Baugebiet für etwa 65 Häuser entstehen. Zum anderen liegt ein Antrag zum Umbau eines leerstehenden Gebäudekomplexes in der Ortsmitte vor. Dort sollen Wohnungen entstehen.

Prominente Lage: Ein privater Bauherr will den Gebäudekomplex an der Bernauer Straße 5-7 sanieren und umbauen. Zehn unterschiedlich große Wohnungen sollen hier entstehen © MOZ/Sergej Scheibe

Für die beiden leerstehenden Gebäude an der Bernauer Straße 5 und 7 (Landgasthof Zur Linde) liegt der Amtsverwaltung ein Bauantrag von einem privaten Bauherren vor. Er beabsichtigt, in den seit Jahren ungenutzten Gebäuden insgesamt zehn Wohnungen zu errichten. Dafür sind Umbauten und Sanierungen erforderlich. Die Gemeinde Rüdnitz wird, wie bei derartigen Vorhaben üblich, nach dem sogenannten gemeindlichen Einvernehmen gefragt. Über die endgültige Genehmigung entscheidet der Lndkreis Barnim.

"Es wird dem Ortsbild zuträglich sein, wenn dort endlich etwas passiert", drückte Bürgermeisterin Christina Straube ihre grundsätzlich positive Einstellung zu dem Bauantrag aus. Die beiden zusammenhängenden Gebäude prägen die Ortsmitte und werden täglich auch von vielen Autofahrern wahrgenommen, die durch Rüdnitz fahren.

Die zehn Wohnungen sollen unterschiedliche Zuschnitte erhalten. Die geplanten Größen reichen von 50 bis 200 Quadratmeter. Planungsrechtlich liegen gegen das Vorhaben keine Ablehnungsgründe vor. Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Mischgebiet ausgewiesen. Um allerdings nach dem Einzug der neuen Bewohner Probleme mit parkenden Autos zu vermeiden, weist die Gemeindevertretung auf Anregung von Andreas Hoffmann (Aktiv für Rüdnitz) darauf hin, dass pro Wohnung ein Auto-Stellplatz eingerichtet werden soll, und zwar auf dem Grundstück. Auch wenn die Gemeinde über keine eigene Satzung hierfür verfügt, verweist Hoffmann auf einschlägige Regelungen in der Landesbauordnung. Die Entscheidung hierüber wird der Landkreis treffen. Das grundsätzliche gemeindliche Einvernehmen erteilte die Gemeindevertretung jedenfalls.

Zwei andere Bauprojekte in Rüdnitz - von weitaus größerem Zuschnitt - liegen noch in weiterer Ferne. Am Donnerstag beschlossen die Gemeindevertreter, zunächst eine Bauleitplanung erarbeiten zu lassen. Erst wenn diese genehmigt ist, können konkrete Bauanträge gestellt werden. Bis dahin wird mit mindestens ein bis zwei Jahren gerechnet.

Es geht um die Entwicklung eines etwa 5,4 Hektar großen Areals, dass vom Birken-, Feld- und Mittelweg begrenzt wird. Um Rüdnitz als Wohnstandort kontinuierlich weiterzuentwickeln, sollen dort etwa 65 Baugrundstücke einschließlich der technischen und verkehrlichen Erschließung entstehen. Im Zuge der Erarbeitung des Bebauungsplans ist eine Umweltprüfung durchzuführen.

Auf einer etwa 0,6 Hektar großen Teilfläche des Areals sind altersgerechte Wohnungen angedacht, jedoch keine Pflegeeinrichtung. Der Standort befindet sich am östlichen Ende des Birkenwegs. Insgesamt rechnet die Gemeinde mit Planungskosten in Höhe von 35000 Euro.