Luftballons und Yoga

Fürstenwalde/Kienbaum (MOZ) Gleich zwei Kitas haben am Freitag Kinderfest gefeiert. In der DRK-Kita "Drushba" in Fürstenwalde begann der Nachmittag mit einem ordentlichen Regenguss. Kurzerhand wurden Kinderschminken, Kuchen und Tombola nach drinnen verlegt. "So lernen die Eltern mal unsere Räume kennen", nahm es Leiterin Annette Bährfeld gelassen. Draußen konnten die Kinder noch in eine Pferdekutsche einsteigen.