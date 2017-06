Seniorenwegweiser auf dem Weg

artikel-ansicht/dg/0/

"Ich wollte nie erwachsen sein ... Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben", singen die Sechstklässler der Grundschule Britz unter Leitung von Musiklehrerin Marietta Knoll und bringen die Geschichte des kleinen grünen Drachen Tabaluga auf die Bühne. Die Senioren im Saal des Rathauses sind begeistert, applaudieren kräftig und bedanken sich für den Unterhaltungsbeitrag.

Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski drückt es wenig später so aus: "Ja, das mit dem Alter ist in der Tat relativ." Erst wollen die meisten doch groß werden, 18 sein oder 25. Spätestens ab 35 aber tritt man auf die Bremse, versucht aufzuhalten, was nicht aufzuhalten ist. Doch Boginski macht Mut, verweist etwa auf Goethe und Michelangelo, die im wirklich fortgeschrittenen Alter noch Höchstleistungen vollbracht haben. Nun muss nicht jeder einen "Faust" vollenden oder das Altargemälde in der Sixtinischen Kapelle gestalten, wichtig aber sei, möglichst aktiv zu bleiben, sich weiter einzubringen. "Und dafür müssen Politik und Gesellschaft die Rahmenbedingungen schaffen", erklärt das Stadtoberhaupt.

Als eine der größten Herausforderungen sieht sein Amtskollege Jörg Matthes, Verwaltungschef im Britzer Rathaus, u. a. die gesundheitliche Versorgung gerade im ländlichen Raum an. Die Situation bei den Krankenhäusern sei dank der Kliniken in Eberswalde und Bernau "okay". Da sei der Barnim gut aufgestellt. Doch in puncto Hausärzte gebe es auf den Dörfern vielfach schon deutliche Lücken.

Christine Schink aus dem Sozialdezernat der Barnimer Kreisverwaltung untermauert dies. Das Durchschnittsalter im Landkreis liege aktuell bei 46,6 Jahren. In den kommenden Jahren werde der Anteil der über 65-Jährigen bei sinkender Bevölkerung weiter steigen. Deshalb habe der Kreis 2016/17 - unter Mitwirkung von etlichen Seniorenvereinen und -beiräten - einen Teilhabeplan für Menschen mit Behinderung erarbeitet, dieser sei im April durch den Kreistag verabschiedet worden. Im Herbst soll ein Seniorenwegweiser folgen. Schink ermutigt die Senioren, die "zweite Lebenshälfte einerseits aktiv zu gestalten, andererseits zu genießen".

Beides haben viele Barnimer Senioren während der Seniorenwoche getan. Zu den Höhepunkten zählten laut Peter Kikow, Vorsitzender des Kreisseniorenbeirates, das Kreisseniorensportfest und das große Sommerfest des Seniorenbeirates Britz-Chorin-Oderberg mit etwa 250 Teilnehmern am Mittwoch in Lüdersdorf. Ein Fest, das laut Kikow zum Zusammenwachsen der Gemeinden im 2009 zwangsfusionierten Amt beiträgt. Zu den nächsten Aufgaben und Veranstaltungen im Arbeitsplan 2017 gehöre die Sicherheitskonferenz am 7. November, zu der der Seniorenbeirat einen Vertreter des Verfassungsschutzes sowie der Polizeiinspektion erwartet, lädt Kikow schon mal ein.

Bevor sich die Landtagsabgeordneten Daniel Kurth (SPD) und Axel Vogel (B90/Grüne) den Fragen der Senioren stellen, gewährt Gisela Drechsler-Wiese, Vorsitzende des Sozialbeirates Britz-Chorin-Oderberg, einen Einblick in die Arbeit. Sie berichtet von Gesprächsrunden zu aktuellen Themen, wie Schließung der Sparkassen-Filialen, von Tagesfahrten, Wanderungen und Feiern. Sie lobt die hervorragende Zusammenarbeit und die Unterstützung durch die Amtsverwaltung. Den Senioren stehe beispielsweise ein Kleinbus zur Verfügung. "Das ist die halbe Miete." Im Beirat sollten eigentlich alle Orte des Amtes vertreten sein. In einigen gab es zuletzt nach dem Ausscheiden von Vertretern Probleme. Ziel sei es, diese personellen Schwierigkeiten bis Ende 2017 zu lösen.