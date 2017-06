Alternative zur Zufahrt Amselweg

artikel-ansicht/dg/0/

Schöne Aussicht: Der Fahrweg Am Turmgestell jenseits des Sees gilt als schönster Wanderweg der Stadt, weil er genau in der Sichtachse zur Altstadt mit der Kirche St. Marien liegt.

Seit Monaten wartet Jörg Pieritz aus dem Wohngebiet Jenseits des Sees vergeblich: "Ich war am 21. Februar bei der frühzeitigen Bürgerbeteiligung zum Bauvorhaben Kindernachsorgeklinik. Viele Bürger aus unserem Siedlungsteil Jenseits des Sees waren da und haben Hinweise, Einwände und Anregungen vorgebracht. Die ganze Veranstaltung ist auf Tonband mitgeschnitten worden, die Mikrofone standen auf den Tischen. Ich möchte mal wissen, wann man das Protokoll oder die Versammlungsmitschrift einsehen kann", beklagt er. Auf der jüngsten Stadtverordnetenversammlung wurde er noch deutlicher: "Ich habe dort den Vorschlag gemacht, die Kindernachsorgeklinik über die Straße Am Turmgestell und nicht über den Amselweg zu erschließen", erklärte er den Stadtverordneten. Pieritz fürchtet, dass sein Einwand und sein Vorschlag nicht zur Kenntnis genommen wurden bzw. werden, weil es noch gar keine schriftliche Darstellung dieser Debatte gibt. "Nun sind wir schon mitten in der Planung, und die Verkehrserschließung über den Amselweg ist nach wie vor aktuell." Deshalb fragte er konkret an: "Wurde die Planungsalternative Turmgestell gleichrangig in die Abwägung durch die Behörden und den Umweltbericht eingebracht? Das wäre doch die Voraussetzung für eine faire Abwägung." Pieritz bat darum, falls es die Mitschrift noch nicht gebe, die Tonbandaufzeichnung noch einmal abhören zu dürfen und begründete dies mit einer Aussage von Bürgermeisterin Elke Stadeler zum Ende des Amselweges. Die zuständige Fachgruppenleiterin Anja Krause sagte ihm am 1. Juni eine schriftliche Antwort zu.

Eine Nachfrage der Märkischen Oderzeitung am Donnerstag ergab, dass das Protokoll immer noch nicht geschrieben ist, es demzufolge dem Bürger Jörg Pieritz auch nicht zugänglich gemacht werden konnte. "Die Niederschrift der Erörterungsveranstaltung wird der Beschlussvorlage zur öffentlichen Auslegung der Bauleitpläne gemäß Paragraf 3 Absatz 2 Baugesetzbuch zur Abwägung durch die Stadtverordneten beigelegt. Die Beschlussvorlage kann öffentlich eingesehen werden, wenn sie auf die Tagesordnung der Ausschusssitzungen und der Stadtverordnetenversammlung aufgenommen worden ist", erläuterte Stadtsprecherin Caroline Haitsch die Hintergründe. Sie sagte aber zu, dass die Möglichkeit der vorhergehenden Veröffentlichung der Niederschrift in der Dienstberatung in der kommenden Woche angesprochen werde. Die ist gewöhnlich am Montag.