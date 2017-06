artikel-ansicht/dg/0/

Schülerinnen lesen für Kita-Kinder

Ranzig (MOZ) Schülerinnen der Ludwig-Leichhardt-Grundschule in Tauche haben der Kita Waldameise in Ranzig am Donnerstag einen Besuch abgestattet. Mit im Gepäck: drei Bücher. Aus diesen Büchern lasen Julia Wasserführer, Lilly Gottschall, Soraya Steinke und Svenja Krampitz den Kitakindern vor. Eigentlich richtet sich das Angebot in erster Linie an Vorschulkinder, weil von den vier an der Einrichtung aber zwei fehlten gesellten sich kurzerhand fünf weitere Hortkinder dazu.

Ausgewählte Bücher im Gepäck: Svenja Krampitz, Soraya Steinke, Lilly Gottschall und Julia Wasserführer (v.l.) von der Grundschule in Tauche lesen für Kinder der Kita in Ranzig vor. Manuela Schneider im Hintergrund leitet die AG Bibliothek an der Schule.



